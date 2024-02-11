Onay Şahin Rüzgârı, Gebze Antik Cafe'de esti!

Gebze'nin sevilen mekanlarından Antik Cafe, bu hafta sonu unutulmaz bir müzik ziyafetine ev sahipliği yaptı. Karadeniz'in güçlü sesi Onay Şahin'in sahne aldığı gece, unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştü.

Gebze Antik Cafe’de sahneye çıkan Onay Şahin, Karadeniz'in derinliklerinden gelen ezgilerle dinleyicileri adeta büyüledi. Sahne aralarında anlattığı mizahi fıkralarla da izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Gülüşmelerin eksik olmadığı gece, müzik dolu anların yanı sıra eğlence dolu bir atmosfer sunarak katılımcıları kendine hayran bıraktı.

Gebze Antik Cafe yetkilileri, bu özel geceye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler. Katılımcılar ise Karadeniz müziğinin eşsiz güzelliğini Antik Cafe'nin atmosferinde yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Gece boyunca süren müzik dolu bu etkinlik, izleyicilere unutulmaz anılarla dolu bir gece yaşatırken, Onay Şahin'in Karadeniz müziğiyle dolu performansı ise geceye damgasını vurdu.