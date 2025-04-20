Orff Orkestrası’ndan muhteşem 23 Nisan konseri

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği 23 Nisan şenliklerinin ilk gününde Orff Orkestrası öğrencileri muhteşem bir konsere imza attı. Miniklerin eşsiz sahne performansı büyük alkış aldı.

HEM İZMİT’TE HEM DE GEBZE’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Çocuk ve Aile” temasıyla düzenlediği “23 Nisan Bi Dünya Eğlence Şenlikleri” ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Gebze ve İzmit’te birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenerek hem çocuklar hem de aileleri keyif dolu anlar yaşıyor. İlk gün Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Orff Orkestrası öğrencileri İzmit Milli İrade Meydanı’nda muhteşem bir konser verdi. Öğrencilerin performansı kendilerini seyreden arkadaşlarından tam not aldı.

SENCER ÖZBAY YÖNETİMİNDE

Milli İrade Meydanı Performans Sahnesi’nde gerçekleşen konserde Orff Orkestrası’nı, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmeni Sencer Özbay yönetti. 14 kişiden oluşan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Orff Orkestrası konserde elementer müzik ve hareket repertuvarına ait parçaları seslendirdi. Ayrıca en sevilen çocuk ve gençlik şarkılarına yer verildi.

MİNİKLER ALDIKLARI EĞİTİMİ SERGİLEDİLER

Sene başında gerçekleşen alımlarla orkestra üyesi olan çocuklar, konserde sene içinde aldıkları kaliteli eğitimi sergileme imkanı buldu. Elementer müzik ve hareket eğitiminde kullanılan Orff çalgılarını başarı ile kullanan orkestranın minik üyeleri melodik ve didaktik çalışmaların kendilerine sağladığı katkı ile göz doldurdu. Konseri izleyen çocuklar ise yaşıtlarının kendileri için verdiği konseri büyük bir keyifle izledi. Seyirciler ise beğenilerini alkışlarla sergiledi.

ORFF SCHULWERK YAKLAŞIMI NEDİR?

Ünlü Alman besteci Carl Orff tarafından geliştirilen ve dünya genelinde kullanılan Orff Schulwerk Yaklaşımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda uygulanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bu sayede çocukların sanatsal gelişimine katkı sunuyor.

YEREL YÖNETİMLER İÇİNDE TEK UYGULAYAN BELEDİYE

Orff-Schulwerk Yaklaşımı, bireyin sahip olduğu tüm ifade alanlarını sanatsal estetik çerçevesinde ele alarak, müzik ve hareket aracılığı ile çocukların içindeki sanatçıya ulaşmayı hedefliyor. Yerel yönetimler içinde bu önemli yaklaşımı sadece Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı uyguluyor. Oynayarak ve eğlenerek öğrenilen bilgilerin kalıcı olması öğrencilerin gelecekteki sanatsal duruşları açısından önem taşıyor.

7-14 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR

Eğitimden Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korusu’nun 7-14 yaş arasındaki öğrencileri faydalanıyor. Eğitimler, Türkiye’de Orff-Schulwerk Yaklaşımı konusunda donanımlı isimlerden biri olan ve aynı zamanda konservatuvar eğitmenlerinden Orff Enstitüsü mezunu Sıtkı Sencer Özbay tarafından veriliyor. Derslerde, çocuklar Orff çalgılarını kullanarak müzikal oyunlar oynuyor, çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu sayede çocukların müzikal ifade alanlarının da gelişmesi hedefleniyor.



(Ömer İLGEÇ)