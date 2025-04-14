Orta Asya’dan Anadolu’ya ilçe sergileri başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla 20. yıl ilçe sergilerine başlıyor. Bu özel sergilerde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak mirasımız, el emeği eserlerle hayat bulacak.

EL EMEĞİ ESERLER HAYAT BULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK),

ilçe sergileri 15 Nisan Salı günü Körfez ile başlıyor. Birlik ve kardeşliği geleceğe aktarmak amacıyla kurulan Türk Dünyası Ülkeleri Birliği, köklü tarihimizden ilham alarak kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Bu özel sergilerde, Orta Asya’nın kadim kültüründen Anadolu’nun zengin dokusuna uzanan ortak mirasımız, el emeği eserlerle hayat bulacak.

HER İLÇEDE FARKLI ÜLKENİN KÖŞESİ OLACAK

Sanatın, kültürün ve kardeşliğin buluşma noktası olan KO-MEK İlçe Sergileri, Türk dünyasının ortak değerlerini gözler önüne seriyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Sergi alanında Türk Dünyası ülkelerinden Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Azerbaycan’ı kapsayan özel köşeler yer alacak.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER HALKLA BULUŞACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerini halk ile buluşturuyor. Birlik ve kardeşliği geleceğe taşımayı amaçlayan Türk Dünyası Ülkeleri Birliği ilhamıyla hazırlanan bu özel sergiler, 15 Nisan Salı günü itibarıyla Körfez ilçe sergisi ile kapılarını açıyor. Körfez Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ilk sergi saat 11.00’de başlayacak. Yıl boyunca titizlikle hazırlanan, binlerce el emeği ürünün yer alacağı KO-MEK İlçe Sergileri; kültür, sanat ve ortak değerleri yaşatmaya devam ediyor. Ayrıca sergi açılışlarında KO-MEK müzik grubu eğitmenleri de birbirinden güzel ezgilerle etkinliğe renk katacak.

SERGİ PROGRAMLARI

El emeği göz nuru eserlerin vatandaşlarla buluşacağı 2025 Eğitim KO-MEK İlçe Sergi programları şöyle:

Körfez İlçe Sergisi: Körfez Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 15 Nisan 2025 Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

Derince İlçe Sergisi: Yenikent Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacak.

Kartepe İlçe Sergisi: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 29 Nisan 2025 Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

Dilovası İlçe Sergisi: Dilovası Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

Başiskele İlçe Sergisi: Karşıyaka Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

İzmit İlçe Sergisi: Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü açılacak olan sergi saat 11.00’de başlayacak.

Gebze İlçe Sergisi: Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde 13 Mayıs 2025 Salı günü açılacak olan sergi saat 11.00’de başlayacak.

Darıca İlçe Sergisi: Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

Gölcük İlçe Sergisi: Gölcük Kongre Sarayı’nda açılacak olan sergi 20 Mayıs 2025 Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

Kandıra İlçe Sergisi: Namazgah Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

Karamürsel İlçe Sergisi: Altın Kemer Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

Çayırova İlçe Sergisi: Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.



(Ömer İLGEÇ)