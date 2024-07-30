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Osmanlı mirası çöplüğe döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabani otlar ve çöplerle kaplanan tarihi çeşme, atıl haliyle görenlerin tepkisini çekiyor.

Osmanlı mirası çöplüğe döndü

30 Temmuz 2024 Salı 13:52

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabani otlar ve çöplerle kaplanan tarihi çeşme, atıl haliyle görenlerin tepkisini çekiyor. Çeşmenin varlığını bilen mahalle sakinleri bölgenin temizlenerek, tarihi yapının gün yüzüne çıkarılmasını istiyor.   
 Veliahmet Mahallesi'nde Osmanlı döneminde inşa edildiği bilinen tarihi bir çeşme bulunuyor. Kitabesi olmaması sebebiyle kesin olarak tarihi bilinmeyen çeşmenin, 17. ile 18. yüzyıl arasında inşa edildiği öngörülüyor. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1979 tarih ve 11612 sayılı kararıyla tescillenen çeşme, atıl haliyle tepki çekiyor. Yıllardır bakımsız olan tarihi çeşmenin etrafı yabani otlar ve çöplerle kaplanmış durumda. Bu durum, bazı mahalle sakinlerinin çeşmenin varlığından bile haberdar olmamasına sebep oluyor. Çeşmenin varlığını bilinen mahalle sakinleri, bölgenin temizlenerek, tarihi yapının gün yüzüne çıkmasını istiyor.   
 
  "İlgilileri göreve davet ediyoruz" 
 Amatör tarih araştırmacısı ve Hattat Hüseyin Sert, çeşmenin restorasyona ihtiyacının olduğunu belirterek, "Osmanlı çeşmesinin bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle restorasyona ihtiyacı var. Mahalle halkının bile burada çeşmenin olduğundan haberi yok. Etrafta kendiliğinden yetişen bitkiler, buraya sahipsizlik görüntüsü vermiş. Her gelen de kırık masa, sandalye, mutfak çöplerine kadar her şeyi buraya atmaya başlamışlar. Mekan çöplüğe dönüşmüş. Bölgeye ciddi anlamda sahip çıkılması, bakımının yapılması, çeşmenin kültürel değerlerine kavuşması, İzmit'in de tarih ve kültür envanterine yeni eser kazandırılmasını gönlümüz arzu ediyor. Bu anlamda ilgilileri göreve davet ediyoruz. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1979 yılında aldığı kararla çeşme tescil edilmiştir, dolayısıyla sahipsiz değil" dedi.  
 
  "Zamanla burası çöplüğe döndü" 
 Uzun yıllardır Veliahmet Mahallesi'nde ikamet eden Melek Daloğlu ise "Eskiden çeşmenin yanında tarihi bir ev vardı. Zamanla bakılmadığı için 20 yıl önce yıkıldı ve burası çöplük yuvasına döndü. Uzun bir zamanda tinercilerle uğraşmıştık. Etrafta evler yapılınca onlar uzaklaştı fakat burası şimdi çöplüğe döndü. Burada yılan ve kertenkele de var. Bunlar bizim evlerimize giriyor. Tüm mahalle halkı olarak buranın düzenlenmesini istiyoruz. Sinek, yılan, fare, kertenkele sıcaktan zaman zaman evlerimize giriyor" şeklinde konuştu. 


İHA
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