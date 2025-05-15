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KÜLTÜR VE SANAT:
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Özel bireyler tiyatro oyununda hünerlerini sergiledi

Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’na çeşitli etkinliklerle hazırlandı. Bu kapsamda İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, bu anlamlı haftaya özel olarak Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Sahne Bizim” adlı tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

Özel bireyler tiyatro oyununda hünerlerini sergiledi

15 Mayıs 2025 Perşembe 10:58

 GÖSTERİYE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren özel bireyler, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde “Sahne Bizim” adlı tiyatro oyununu sahneye koydu. Dünya Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında özel bireylerin sahnelediği oyun büyük beğeni topladı. Gösteriyi izleyen seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı. Özel bireylerin azmi ve yetenekleri ile sergiledikleri performans, salonda duygusal anlar yaşattı.

 

‘ENGEL’ KELİMESİNİN ANLAMINI YİTİRDİĞİ GECE

“Sahne Bizim” adlı tiyatro oyunu, özel bireylerin uzun süren çalışmaları sonucunda sahneye konuldu. Oyuncuların performansı, salondaki izleyicilerden tam not alırken, ‘engel’ kelimesinin anlamını yitirdiği bir gece yaşandı. Sanata olan tutkularını sergileyen özel bireyler, azimleriyle herkese örnek oldu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan tiyatro gösterisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse ve çeşitli STK’lar katılım gösterdi.

 

GURUR DOLU ANLAR YAŞANDI

Yoğun katılımın gerçekleştiği tiyatro gösterisi İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 19 öğrenci ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatlarından 9 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Tiyatro grubunu yönetmen, oyuncu ve eğitimci İbrahim Şahin çalıştırırken, süreç Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla devam etti. SDKM’de izleyici ile buluşan oyunda hem özel gereksinimli öğrenciler hem de seyirciler duygu dolu anlar yaşadı.

 

YETENEKLERİNİ SERGİLEME FIRSATI BULDULAR

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde müzik, el sanatları, beden eğitimi, seramik, değerler eğitimi, bahçecilik, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam becerileri atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, bu özel haftada görünür olma ve yeteneklerini gösterme imkânı buldu.

 

“SAHNE BİZİM” DEDİLER

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, yönetmen İbrahim Şahin ve Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ekiple hazırlık sürecini tamamladı. Uzun süren çalışmaları sonucunda sahneye konulan “Sahne Bizim” adlı tiyatro oyunu gösterisini başarıyla gerçekleştiren özel bireyler, ailelerine ve izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, çocukların el sanatları dersinde hazırladıkları taş boyama tabloları sürece katkılarından dolayı Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel ve İbrahim Şahin’e hediye etti. Hatıra fotoğrafıyla sonlanan gecede gurur ve mutluluk birlikte yaşandı.

(Ömer İLGEÇ)

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