banner1129
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

Büyükşehir, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte özel çocuklarla bir araya gelerek onların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

02 Nisan 2025 Çarşamba 09:30

 Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Etkinliğe aileleri ile katılan bireyler hem eğlendi hem de güzel anılar biriktirdi.

 

DOYASIYA EĞLENDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği özel etkinliklerle vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezi Manolya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Nenehatun Özel Eğitim Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Özel çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikte çanta boyama çalışması yapıldı. Çocukların hayal güçlerini renklere yansıttığı bu etkinlikte, hareket ve eğlenceyi bir araya getiren “Bedenden Oyuna” ile çocuklar doyasıya eğlendi.

 

UNUTULMAZ ANLAR

Gün boyunca süren etkinliklerde miniklere balonlar hediye edilirken, kalp şeklinde el baskısı yapılarak anlamlı anılar oluşturuldu. Çocukların neşesi ve heyecanı, etkinliğe katılan herkese unutulmaz anlar yaşattı. Otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Şehir Merkezi, özel çocukların gelişimine katkı sağlamak ve onların yanında olduğunu hissettirmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dünya Tiyatro Günü Kocaeli’de kutlandı Dünya Tiyatro Günü Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli'nin lezzetleri TRT'de tanıtıldı Kocaeli'nin lezzetleri TRT'de tanıtıldı
SEKA Kâğıt Müzesi’nde Karagöz ve Hacivat eğlendirdi SEKA Kâğıt Müzesi’nde Karagöz ve Hacivat eğlendirdi
Üstat Amir Ateş sevenleriyle buluştu Üstat Amir Ateş sevenleriyle buluştu
Kocaeli’de Ramazan akşamları renkli geçiyor Kocaeli’de Ramazan akşamları renkli geçiyor
KARTEPE’NİN YETENEKLİ ÇOCUKLARI KARTEPE’NİN YETENEKLİ ÇOCUKLARI
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Dünya Tiyatro Günü Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü Süleyman Demirel Kültür...

Haberi Oku