Özel çocuklar Yeşilay için söyledi

Türkiye'nin bağımlılıkla mücadelede önder kuruluşu Yeşilay, 104. yaşını kutluyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Yeşilay'ın yıldönümünü özel bir konser hazırladı. Sivil Toplum Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşen konserde öğrenciler, Armoni Ritim ve Koro Grubu olarak sahne aldı. Bu anlamlı konsere Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Salih Işık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan ve çok sayıda Yeşilay ve Kızılay gönüllüsü katıldı. Ritim şovun ardından sevilen şarkıları seslendiren özel öğrenciler hem eğlendi hem de eğlendirdi. Müzik öğretmeni Mustafa İşitmezoğlu ile hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli 7 özel öğrencinin performansı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Türkiye’nin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay’ın yıldönümü için düzenlenen konserden sonra konuşan Işık, Yeşilay ve Yeşilay’da gönüllülüğe değindi.

İHA