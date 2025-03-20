Ramazan şenlikleri Çanakkale ruhuyla taçlandı

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” Ramazan şenlikleri 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne özel etkinliklerle renklendi. İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen programda hem Ramazan ayının manevi atmosferi hem de Çanakkale ruhu bir arada yaşandı.

ÇOCUKLAR ÇANAKKALE DESTANINI CANLANDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü özel etkinlikler ile renklendirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde, Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri Çanakkale Zaferi’nin kahramanlık dolu hikayesini anlatan özel bir drama gösterisi sahneledi. Çocukların duygu dolu performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Aileler, çocuklarının milli bilinçle sergilediği gösteriyi ilgiyle takip etti.

RAMAZAN EĞLENCELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Şenliklerde, Çanakkale Zaferi’ne özel gösterilerin yanı sıra geleneksel Ramazan eğlenceleri de büyük ilgi gördü. Çocuklar, “Bedenden Oyna” etkinliğiyle hem eğlendi hem de bedensel farkındalık kazandı. Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterileri ise Ramazan’ın kültürel mirasını sahneye taşıdı. İbiş ile Memiş’in interaktif sahne performansları çocukları kahkahaya boğarken, minik izleyiciler de gösterilere dahil edilerek eğlenceye ortak oldu.

HACİVAT-KARAGÖZ, GEBZELİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜ

Ramazan şenlikleri Gebze Anne Şehir Merkezi’nde de büyük bir katılımla gerçekleşti. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahne gösterileri ve tasavvuf müzik performansı izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca Hacivat-Karagöz de Gebze’de sahne aldı. Ramazan ayına özgü kültürel mirasla buluşan çocuklar, eğlenceli diyaloglarla dolu bu klasik gösteriyi ilgiyle izledi. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle hem milli değerleri yaşatmaya hem de çocuklara ve ailelere keyifli anlar sunmaya devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)