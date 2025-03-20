KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ramazan şenlikleri Çanakkale ruhuyla taçlandı

Büyükşehir’in düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” Ramazan şenlikleri 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel gösterilerle taçlandı.

Ramazan şenlikleri Çanakkale ruhuyla taçlandı

20 Mart 2025 Perşembe 10:48

 Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” Ramazan şenlikleri 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne özel etkinliklerle renklendi. İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen programda hem Ramazan ayının manevi atmosferi hem de Çanakkale ruhu bir arada yaşandı.

 

ÇOCUKLAR ÇANAKKALE DESTANINI CANLANDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü özel etkinlikler ile renklendirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde, Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri Çanakkale Zaferi’nin kahramanlık dolu hikayesini anlatan özel bir drama gösterisi sahneledi. Çocukların duygu dolu performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Aileler, çocuklarının milli bilinçle sergilediği gösteriyi ilgiyle takip etti.

 

RAMAZAN EĞLENCELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Şenliklerde, Çanakkale Zaferi’ne özel gösterilerin yanı sıra geleneksel Ramazan eğlenceleri de büyük ilgi gördü. Çocuklar, “Bedenden Oyna” etkinliğiyle hem eğlendi hem de bedensel farkındalık kazandı. Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterileri ise Ramazan’ın kültürel mirasını sahneye taşıdı. İbiş ile Memiş’in interaktif sahne performansları çocukları kahkahaya boğarken, minik izleyiciler de gösterilere dahil edilerek eğlenceye ortak oldu.

 

HACİVAT-KARAGÖZ, GEBZELİ ÇOCUKLARI GÜLDÜRDÜ

Ramazan şenlikleri Gebze Anne Şehir Merkezi’nde de büyük bir katılımla gerçekleşti. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahne gösterileri ve tasavvuf müzik performansı izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca Hacivat-Karagöz de Gebze’de sahne aldı. Ramazan ayına özgü kültürel mirasla buluşan çocuklar, eğlenceli diyaloglarla dolu bu klasik gösteriyi ilgiyle izledi. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle hem milli değerleri yaşatmaya hem de çocuklara ve ailelere keyifli anlar sunmaya devam edecek.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu Kartepe Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu
Sertaç Abi, Gebze’de çocuklarla buluşuyor Sertaç Abi, Gebze’de çocuklarla buluşuyor
Çocuklar, masal diyarına yolculuk yaptı Çocuklar, masal diyarına yolculuk yaptı
Kocaeli’de ilahiler gönüllere dokundu Kocaeli’de ilahiler gönüllere dokundu
Tasavvuf musikisi gönülleri mest etti Tasavvuf musikisi gönülleri mest etti
Uğur Tatar'dan Hayatın Derinliklerine Bir Yolculuk: Uğur Tatar'dan Hayatın Derinliklerine Bir Yolculuk:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kartepe Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu
Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Kocaeli İl Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Ekip, bu başarıyla...

Haberi Oku