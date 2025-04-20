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Rengârenk hayaller gökyüzü ile buluştu

KO-MEK’in 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Uçurtma Atölyesi büyük ilgi gördü. Uçurulan her uçurtma, bir hayalin kanatlanışı olarak gökyüzünü renklendirdi.

Rengârenk hayaller gökyüzü ile buluştu

20 Nisan 2025 Pazar 09:42

 KO-MEK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gökyüzüne taşıdı. 2025 yılının “Aile Yılı” temasıyla birleşen kutlamalar kapsamında düzenlenen “Uçurtma Atölyesi”, çocuklara unutamayacakları bir deneyim sunarak aileleri ile birlikte eğlenme fırsatı sunuyor.

 

ÜRETMENİN VE BAŞARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan şenlikleri İzmit Milli İrade Meydanı’nda renkli görüntülere sahne oluyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında, 5 gün boyunca sürecek olan etkinliklerde çocuklar ve aileleri doyasıya eğleniyor. KO-MEK tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan “Uçurtma Atölyesi” alanında da çocuklar rengârenk kâğıtlar, çıtalar ve iplerle kendi uçurtmalarını tasarlıyor. Kendi elleriyle yaptıkları uçurtmaları gökyüzüne salan çocuklar, hem üretmenin hem de başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

 

ANNE VE BABALAR DA ÇOCUKLUKLARINI YAŞIYOR

Uçurtma Atölyesi sadece çocuklara değil, ailelere de ortak bir keyif sunuyor. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte çalışarak hem kaliteli zaman geçiriyor hem de çocukluk anılarını tazeliyor. Etkinlik, çocukların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda hayal güçlerini gökyüzüne taşıyor. KO-MEK’in Uçurtma Atölyesi’nde her uçurtma, bir hayalin kanatlanışı olarak gökyüzünü renklendiriyor.

(Ömer İLGEÇ)

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