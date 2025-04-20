Rengârenk hayaller gökyüzü ile buluştu

ÜRETMENİN VE BAŞARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORLAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan şenlikleri İzmit Milli İrade Meydanı’nda renkli görüntülere sahne oluyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında, 5 gün boyunca sürecek olan etkinliklerde çocuklar ve aileleri doyasıya eğleniyor. KO-MEK tarafından Milli İrade Meydanı’nda kurulan “Uçurtma Atölyesi” alanında da çocuklar rengârenk kâğıtlar, çıtalar ve iplerle kendi uçurtmalarını tasarlıyor. Kendi elleriyle yaptıkları uçurtmaları gökyüzüne salan çocuklar, hem üretmenin hem de başarmanın mutluluğunu yaşıyor.
ANNE VE BABALAR DA ÇOCUKLUKLARINI YAŞIYOR
Uçurtma Atölyesi sadece çocuklara değil, ailelere de ortak bir keyif sunuyor. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte çalışarak hem kaliteli zaman geçiriyor hem de çocukluk anılarını tazeliyor. Etkinlik, çocukların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda hayal güçlerini gökyüzüne taşıyor. KO-MEK’in Uçurtma Atölyesi’nde her uçurtma, bir hayalin kanatlanışı olarak gökyüzünü renklendiriyor.
(Ömer İLGEÇ)