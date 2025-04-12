Büyükşehir Belediyesi, Seka Sanat Merkezi’nde “Doğa-Renk-Fırça” adlı sergiye ev sahipliği yaptı. 128 eserin olduğu sergi, 13 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat merkezi haline gelen Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde yine önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sulu boya, kuruboya, karakalem ve teknik kalem kullanılarak farklı tekniklerle yapılan 128 eserin olduğu sergi, 13 Nisan Pazar gününe kadar 09-00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek .

SANAT VE DOĞANIN MUHTEŞEM UYUMU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Seka Sanat İhtisas Merkezi, önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda uygulamalı resim sanatçısı Mağfirat Eraslan ve öğrencilerinin bilimsel bitki illüstrasyon eserlerinden oluşan “Doğa-Renk-Fırça” adlı sergi açıldı. Sanatseverler, doğadan ilham alınarak hazırlanan sergide, sanat ve doğanın muhteşem uyumuna tanıklık etme imkânı buldu. Sulu boya, kuruboya, karakalem ve teknikkalem kullanılarak farklı tekniklerle yapılan 128 eserin olduğu sergi, 13 Nisan Pazar gününe kadar (yarın) 09-00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ OLDU

Fırçaların doğayla buluştuğu, renklerin ahenkle dans ettiği sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Ayşenur Kapusuz ile vatandaşlar katıldı.

NAZİK EVSAHİPLİĞİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sergi açılışında ilk konuşmayı Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Ayşenur Kapusuz yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerini beğeni ile takip ettiklerini söyleyen Kapusuz, “Doğa-Renk-Fırça” sergisine gösterilen ilgi ve nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

GAZZE ACISINA ORTAK OLDU

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Kapusuz, “Bugün hiçbir rengin, vicdan sahibi hiçbir göze parlak görünemeyeceği ağır bir hüznün içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Gazze’deki katliamın son bulması, oradaki çocuklarımızın dumansız bir gökyüzünün maviliği altında rengârenk çiçeklerin mis kokuları arasında koşarak oynayacakları güne en kısa zamanda kavuşması için dua ediyorum” şeklinde konuştu.

SANATÇI DUYARLILIĞI İLE DOĞAYA BAKIŞ

Öğrencileriyle birlikte sergiyi hazırlayan uygulamalı resim sanatçısı Mağfirat Eraslan da konuklara yönelik bir selamlama konuşması yaptı. Serginin içeriği hakkında bilgi aktaran Eraslan, “Yola, 30’dan fazla öğrencimizle çıktık. 5 seneyi aşkın bir süre keyifle çalıştık ve eserlerimizi ortaya koyduk” dedi. Eraslan doğa temalı sergisine atıfta bulunarak, “Bir çiçeğin, bitkinin bedene şifası olduğu gibi ruha da şifası olduğunu düşünüyorum” dedi.

DOĞANIN SANAT İLE BÜTÜNLEŞMESİ

Prof. Dr. Figen Büyükakın da doğanın gücüne yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Doğa ananın doğurgan bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Büyükakın, “Koronada gördük ki, biz doğaya muhtacız ama o bize değil. Doğa, biz yokken var ama biz onsuz yapamıyoruz. O yüzden doğanın renklerinin hepsini tek tek gözlemlemek çok daha anlamlı. Hayat da renklerle güzel. Sanat da üzüntülerimizi, sevinçlerimizi ve neşelerimizi ortaya koymamızı sağlayan güzel yollardan biri” diye konuştu.

SANATÇI ASLI AKIN’DAN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Son konuşmayı Ressam Aslı Akın yaptı. Bilimsel bitki ressamlığının hocası Mağfirat Eraslan ile sanat hayatına dahil olduğunu kaydeden Akın, renkleri tanıdıktan sonra ruhunu dinlendirmeyi öğrendiğini söyledi. Akın konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlerine de değinerek, “Buraya gelmeden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın bir sözüne rastladım. ‘Bu kentin insanları her şeyin en iyisini hak ediyor’ diyordu. Bu söz beni çok mutlu etti. Bu anlayışı hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKAKIN VE ABİŞ’E BİLGİ AKTARILDI

Konuşmaların ardından konukların katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Sanatçı Mağfirat Eraslan sergiyi gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve Prof. Dr. Figen Büyükakın’a eserler ve kullanılan tekniklerle ilgili bilgi verdi.



(Ömer İLGEÇ)