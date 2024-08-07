KÜLTÜR VE SANAT:
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Rize’den Düzce’ye geldiler

İçişleri Bakanlığının Genç Umutsun, Geleceğimsin projesi çerçevesinde Rize'den gelen Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği üyesi gençler Düzce’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdi Vali Selçuk Aslan ile bir araya geldi.

Rize'den Düzce'ye geldiler

07 Ağustos 2024 Çarşamba 20:41



 İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Genç Umutsun, Geleceğimsin" projesi çerçevesinde Düzce’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek için Rize'den gelen Beyaz Karanfil Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği üyesi gençlerle Vali Selçuk Aslan sohbet etti.  
 Vali Aslan, gençlere Vilayetimizde sizi ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade edeyim. 12 tane yaylamız var. 30'un üzerinde şelalemiz var, ki sabah birkaçını görme imkanınız oldu. Hemen yan tarafımızda Efteni Gölü Kuş Cenneti söz konusu 410.000 nüfusumuz var” dedi.   
 Çocuklarda Vali Selçuk Aslan’a sorular sordular. Bir çocuk “vali amca hayatınızda hiç anne terliği yediniz mi?” sorusuna Aslan, “Anne terliği yemeyen adam olamaz” diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu.   
 Selçuk Aslan, ayrıca gençlerin yetenek ve becerilerinin farkına varmalarının önemine işaret ederek kariyer hedeflerini belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.  
 Programın sonunda Rizeli şair Mehmet Ali Güneş, kendisinin kaleme aldığı Seraye isimli şiir kitabı Vali Aslan’a takdim etti. 
                           


İHA
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