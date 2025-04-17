Romanlar Günü Gebze’de coşkuyla kutlandı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

GEBZELİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Müzikten dansa, kültürel gösterilerden ikramlara kadar birçok etkinliğin yer aldığı kutlamalar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Roman kültürünün zenginliğine ve toplumsal çeşitliliğe dikkat çekmeyi amaçlayan program, Roman vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Mevlana Parkı’nda kurulan sahnede Roman sanatçılar müzik ziyafeti sunarken, Roman çocukların sahnelediği dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Etkinlik kapsamında çocuklara özel çeşitli aktiviteler de düzenlendi. Yüz boyama, oyun alanları ve eğlenceli yarışmalarla çocuklar keyifli vakit geçirdi. Ayrıca çocuklara ve alanda bulunan misafirlere patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar sunuldu.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZİ BİRLİKTE YAŞATIYORUZ

Etkinliğe katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sahneye çıkarak katılımcıların Romanlar Günü’nü kutladı. Başkan Büyükgöz Konuşmasında, “Roman vatandaşlarımız bu kentin önemli bir parçasıdır. Kültürel zenginliğimizi birlikte yaşatıyoruz. Biz binyıldan beri bu topraklarda kendi kültürünü koruyarak birlik be beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Roman kardeşlerimizin sosyal hayata iş hayatına ticari hayata katılımları için Gebze belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Özellikle okuma yazma bilmeyen bir vatandaşımız olmamalı. Bu konuda özellikle hanım kardeşlerimizin okuma yazma bilmeleri gerekmekte. Ben inanıyorum ki roman kardeşlerimiz istersen her şeyin üstesinden gelebilirler. Bulunduğu şartlara ayak uydurabilmek konusunda oldukça başarılı olduğunuz konusunda şüphem yok. Gebze belediyesi olarak hem fiziki hem de sosyal anlamda sizlerle birlikte olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Tüm Roman hemşehrilerimizin bu özel gününü kutluyor, bir arada ve kardeşçe nice bayramlara diyorum,” ifadelerini kullandı.

SİZLER GÖNÜL İNSANISINIZ

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit yaptığı selamlama konuşmasında” Öncelikle hepinizin dünya romanlar gününüzü kutluyorum. İçinizde eğitim alanında iş hayatında oldukça başarılı olanlarınız var. Hepinizin en az onlar kadar başarılı olacağınızı çok iyi biliyorum. Sizler gönül insanısınız. Siz milletin merhamet damarısınız. Sizler sevgi, saygı dolu insanlarsınız. Bütün kurumlarımızın tek gayesi sizlere yardımcı olmak ve sosyal hayata kazandırmak. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Tekrar gününüzü kutluyor hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ”ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Program boyunca vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulurken, Roman müziği eşliğinde saatlerce süren eğlence, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Gebze Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Romanlar Günü etkinlikleriyle hem kültürel kaynaşmaya katkı sunmayı hem de Roman vatandaşların sesini daha çok duyurmayı hedefliyor.



(Ömer İLGEÇ)