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Sanat Akademisi Öğrencileri Türkiye'nin Gururu Oldu

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser, Angel Voice Festival bünyesinde gerçekleştirilen klasik müzik yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek kendi dallarında birinci oldu.

Sanat Akademisi Öğrencileri Türkiye'nin Gururu Oldu

30 Nisan 2024 Salı 18:44

 
 İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser, kültür sanat derneği "Thalia Art Development Fulcrum" tarafından 26-30 Nisan tarihleri arasında Belgrad, Sırbistan'da düzenlenen klasik müzik yarışması "Angel Voice Classic" de finalist olarak ülkelerini temsil etti. 
 Prestijli uluslararası müzik festivali Angel Voice Festival’in bir parçası olan yarışma, rekabet, sahne gösterisi ve eğitim bölümü gibi 3 ana bileşeni kapsıyor. Müzikal yeteneklerin ve kültürel çeşitliliğin kutlanmasıyla ünlü olan Angel Voice Festival, kültürel alışverişi ve sanatsal ifadeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. 
 Jüri üyeleri, tanınmış ve saygın ses öğretmenleri, profesörler, besteciler, profesyonel müzisyenler ve yapımcılardan oluşuyor.  İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser, bu önemli yarışmada İzmit Belediyesi Sanat Akademisini ve Türkiye'yi kendi dallarında en iyi şekilde temsil ederek birinci olma başarısını gösterdi. 
                                        


İHA
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