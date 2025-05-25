“Sanat ve Bilimin Yolu” Kocaeli’nden geçer

“BİLİM OLMASA DA SANAT HER ZAMAN VARDIR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür sanat hayatına yön veren Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde yine önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Mayıs ayının başında açılan “30. Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Bir Zamanlar Fraktalı” koleksiyonun bulunduğu salonda gerçekleşen söyleşiyi, söz konusu serginin küratörü Prof. Dr. Uğur Batı ile ressam Akın Ekici gerçekleştirdi. Batı ve Ekici “Sanat Bilimin Yoludur” başlıklı söyleşilerinde “Bilim olmasa da sanat her zaman vardır” görüşüne vurgu yaptı. Sanat ve bilimin evrensel kardeşliği Türkiye’nin Greenwich’i Kocaeli’nde renklerle gözler önüne serildi.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ ESERLERİ İNCELEDİ

Söyleşiyi çok sayıda sanatseverle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ve öğrenciler izledi. Başkan Vekili Abiş söyleşi öncesinde açılışından bu yana büyük ilgi gören “30. Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Bir Zamanlar Fraktalı” koleksiyonda yer alan eserleri de inceledi. Berna Abiş’e bu esnada Prof. Dr. Uğur Batı ve ressam Akın Ekici tarafından bilgi verildi.

“SANAT ÜRETİLMEDEN TEKNOLOJİ OLMAZ”

Söyleşide ilk konuşmayı Prof. Dr. Uğur Batı yaptı. Konuşmasına, “Dünyada bir tek toplum yoktur ki sanat inşa etmeden teknoloji üretmesin” diyerek başlayan Batı, “Bundan yüz binlerce yıla gittiğimizde karşımıza homo sapiens yani bilen insan çıkıyor. Homo sapiensi ise homo sapiens sapiens izliyor yani bildiğini bilen adam. İnsan ölüm bilincine sahip tek varlıktır. Bu nedenle zamanın anlamını da biliyor” ifadelerini kullandı.

“İNSAN SANAT İLE AYAĞA KALKTI”

Söyleşide zaman ve sanatın ortaklığına vurgu yapıldı. Batı, bu kapsamda sanatın ülkeler ve toplumlar için önemine değindi. İnsanın sanat ile ayağı kalktığını ifade eden Prof. Dr. Uğur Batı, “Bir ülkenin sanat damarları koparsa o ülkenin ilerleyemediğini görüyoruz. Sanat sanattan daha üstündür” dedi.

“BU BİR KENT KOLEKSİYONUDUR”

Söyleşide “30. Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Bir Zamanlar Fraktalı” sergisine de değinildi. Kocaeli nezdinde önemli bir sergi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Uğur Batı, “800 metrekare alan içinde 65 eserin yer aldığı bir sergiden bahsediyoruz. Bu yıl yapılan en büyük 10 sergiden biri oldu. Burada farklı türde eserler var. Kocaeli’nde bunun olmasından mutluyuz. Ressamın kendi üslubuyla o kente ait eser çizdiği nadir sergilerden biridir diye düşünüyorum. Bu bir kent koleksiyonudur” dedi.

RESSAM EKİCİ SERGİNİN İÇERİĞİNİ ANLATTI

Serginin içeriğinden bahseden Akın Ekici ise bir kent koleksiyonu yaptıklarını ifade ederek, “Böyle bir serginin ilk defa Türkiye’de yapıldığını düşünüyoruz. O şehri soyut alanda çalışan ilk sergi. Biz burada kendi tekniğimizle acaba Kocaeli’nin kültürel ve tarihi varlıklarını nasıl ortaya koyabiliriz dedik. Saat kulesini görünce herkes tanır ama fraktal bir soyutlamayla bir teknik uyguladık. Soyutlamalarla da Kocaeli’ndeki hayatı anlattık. Renklerle simgeleştirdik” dedi.

ESERLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Akın Ekici şöyle devam etti: “Daha önce saatler Kocaeli’nden geçen meridyenle başlatılıyordu. Yani Türkiye’de gün Kocaeli ile başlıyor Kocaeli ile bitiyordu. Biz de eserlerimizde bu gün döngüsünü somut ve soyutlarla renklerin eşliğinde anlattık.” Ekici bu aşamada, Kocaeli’ndeki Milli Mücadele, bilim, teknoloji ve tarihi alanlarda önemli olan unsurları yansıtan eserler hakkında bilgi aktardı. Moda Akademisi tarafından yapılan ve sergide büyük ilgi gören eserler de konuklara tanıtıldı.

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ’TEN TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Söyleşinin sonunda Başkan Vekili Berna Abiş, Prof. Dr. Batı ve Ressam Akın Ekici’ye çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Abiş, Kocaeli’nin bir kültür sanat kenti olduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Vekili, söyleşiye katılan konuklara da geldikleri için teşekkür etti.



(Erkan ERENLER)