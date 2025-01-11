“Şebo Müzikali” sokak hayvanlarının sesi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatrocular tarafından sokakta bulunan ve sahiplenilen bir köpeğin gerçek yaşam hikayesi olan “Şebo Müzikali”nin prömiyerini gerçekleştirdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde prömiyer yapan müzikal, izleyicilerden tam not aldı.

BÜYÜK BEĞENİYLE İZLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Şehir Tiyatroları, “Şebo Müzikali” ile izleyicileri hem duygusal bir yolculuğa çıkardı hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı hedefleyen gerçek bir öyküyü sahneye taşıdı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne’de gerçekleşen prömiyer, salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

BERNA ABİŞ’TEN AÇIK DAVET

Oyuncuların etkileyici performansları ve yaratıcı sahne tasarımı izleyicilerden alkış alırken, Şebo’nun hikayesi herkese unutulmaz bir deneyim yaşattı. Müzikali izleyenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de yer aldı. Müzikalin sonunda oyuncuları tebrik etmek için sahneye çıkan Berna Abiş, “Sosyal sorumluluk projesi olarak çok güzel bir oyun izledik. Müzikalde de anlatıldığı üzere petshoplardan değil sokaklardan ve barınaklardan hayvan sahiplenmeyi herkesi davet ediyoruz” dedi.

GERÇEK BİR HİKAYEYİ ANLATIYOR

Arzu Demirel’in yazıp Ersin Ayhan’ın yönettiği “Şebo Müzikali” tiyatrocular tarafından sokakta bulunarak sahiplenilen bir sokak köpeğinin gerçek hayat hikayesini konu alıyor. Oyunun kahramanı Şebo, iki yıl önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın eşi tarafından sokağa terk edilmiş halde bulunuyor. Şebo, Sigalı çifti tarafından sahiplenildikten sonra hem ailenin hem de tiyatronun vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Müzikal, çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlarken, hayvanların insanlarla kurdukları bağları kuklalar eşliğinde müzikal formda gözler önüne seriyor.

OYUNUN OYUNCU KADROSU

Sanat ve hayvan sevgisini bir araya getirerek fark yaratan müzikalde; Başar Alemdar, Işık Öztorun, Çiğdem Sarıhan Benli, Zeynep Dilara Saydam, Sezen Duzakar, Cansu Mengüç, Güliz Gençoğlu, Umut İsfen, Cüneyt Gürbüz, Sevcan Kuş Efe, Su Özdemir, Ahmet Buğra Karakoyun, İbrahim Aydın, Çağla Buldak Akarsu ve Onursal Yıldırım rol alıyor.

(Ömer İLGEÇ)