Şehir Tiyatroları Mevlana İdris’i oyunuyla yad etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, geçtiğimiz sezon sahneye taşıdığı “Radyo Tiyatrosu: Mevlâna İdris’ten Masallar” adlı oyunu bu kez İstanbul’da öğrenciler ile buluşturdu. Etkinlikte sahnelenen oyun izleyenlerden büyük alkış aldı.

MEVLANA İDRİS’İN ANISI YAŞATILIYOR

Çocuk edebiyatının önemli kalemlerinden olan ve 2022 yılında yaşamını yitiren şair ve yazar Mevlana İdris Zengin’in anısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından yaşatılıyor. Geçtiğimiz sezon Mevlana İdris Zengin’in vefat yıldönümünde sahnelenen ve seyirciler tarafından tam not olan bu özel proje, İstanbul’da bulunan bir özel okul öğrencileri ile buluşturuldu.

OYUN İSTANBUL’DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

İstanbul’daki bir özel okul tarafından düzenlenen Mevlâna İdris’i anma programına özel olarak davet edilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, oyunu öğrencilerle buluşturdu. Etkinlikte sahnelenen oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Merhum Mevlana İdris’in yazdığı hikâyelerden “Bulut Çocuk”, “Tuz” ve “Behram Geri Dön” adlı üç masalın seslendirildiği performans, çocukları ve yetişkinleri eşsiz bir sanatsal yolculuğa çıkardı.

SAHNEDE EŞSİZ BİR DENEYİM YAŞANDI

Radyo tiyatrosu, görselliğin olmadığı ve yalnızca ses kullanılarak icra edilen bir sanat türüdür. Ancak Kocaeli Şehir Tiyatroları bu geleneği sahneye taşıyarak, izleyicilerin canlı ses efektleri eşliğinde izleyerek dinlediği yenilikçi bir format sundu. Mevlâna İdris eserleriyle Kocaeli Kitap Fuarı’nda da çocukların gönlünde taht kurmuştu. Usta kalemin anısını sahnede yaşatmaya devam eden Kocaeli Şehir Tiyatroları, çocukluğumuzun “Radyo Tiyatrosunu” görsel ve işitsel hafızayla sahneye taşıyor.

MEVLÂNA İDRİS KİMDİR?

Mevlâna İdris Zengin, 15 Mart 1966'da Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İkindi Yazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı. Çocuk edebiyatı alanında çok sayıda kitap kaleme alan Mevlâna İdris, 7 Haziran 2022 yılında kalp rahatsızlığı sonucu vefat etti.



(Ömer İLGEÇ)