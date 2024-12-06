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KÜLTÜR VE SANAT:
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SEKA Kağıt Müzesi’nde özel bireyler sanatla buluştu

Büyükşehir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında SEKA Kâğıt Müzesi’nde çeşitli etkinlikler düzenledi

SEKA Kağıt Müzesi'nde özel bireyler sanatla buluştu

06 Aralık 2024 Cuma 11:21

 Kocaeli’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler hız kesmiyor. Bu kapsamda bir etkinlikte Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda Seka Kâğıt Müzesi’nde düzenlendi. Özel Mürüvvet Evyap Okulu öğrencileri, atölye çalışmasında öğreticilerinin rehberliğinde kuş yuvası yaparak el becerilerini geliştirirken, Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekleştirilen proje kapsamında ise 44 eserden oluşan “Sanatla Tüm Engelleri Aşıyoruz” sergi açılışı yapıldı.

 

“SANATLA TÜM ENGELLERİ AŞIYORUZ”

Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, 20 özel öğrencinin resim ve ebru sanatını birleştirerek yapmış oldukları 44 eserden oluşan “Sanatla Tüm Engelleri Aşıyoruz” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikler, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımlarını sağlamayı amaçladı.

 

SERGİ 10 ARALIK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekleştirilen proje kapsamında açılışı yapılan “Sanatla Tüm Engelleri Aşıyoruz” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi Makina Salonu’nda 10 Aralık’a kadar ziyaretçilerine açık olacak.
(Ömer İLGEÇ)

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