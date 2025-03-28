banner1129
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SEKA Kâğıt Müzesi’nde Karagöz ve Hacivat eğlendirdi

Büyükşehir Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında SEKA Kâğıt Müzesi’nde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gerçekleştirdi.

SEKA Kâğıt Müzesi'nde Karagöz ve Hacivat eğlendirdi

28 Mart 2025 Cuma 10:35

 Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, düzenlediği Ramazan programıyla çocuklar ve aileleri bir araya getirdi. Usta tiyatrocu Hüseyin Dilan ve yardımcısı Salih Banazılı’nın sahneye koyduğu Karagöz ve Hacivat gölge oyunu çocukları eğlendirdi.

 

GELENEKSEL KÜLTÜREL DEĞERLER KORUNUYOR

SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklara özel hazırlanan gölge oyunu büyük beğeni toplarken, hem küçükler hem de ebeveynler eğlenceli vakit geçirdi. Bu özel program, Ramazan’ın manevi atmosferini sanatla buluşturarak hem bireylerin hem de ailelerin bir araya gelmesine olanak sağladı. Etkinlik aynı zamanda geleneksel kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. SEKA Kâğıt Müzesi bu tür etkinliklerle kültürel mirası yaşatmaya ve paylaşmaya devam edecek. Etkinliğe katılan aileler, programın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gösteri sonrasında çocuklara şeker ikram edilmesi ise yüzlerde tebessüm bıraktı.


(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Üstat Amir Ateş sevenleriyle buluştu Üstat Amir Ateş sevenleriyle buluştu
Kocaeli’de Ramazan akşamları renkli geçiyor Kocaeli’de Ramazan akşamları renkli geçiyor
KARTEPE’NİN YETENEKLİ ÇOCUKLARI KARTEPE’NİN YETENEKLİ ÇOCUKLARI
Başiskele'de çocuklar kahkahaya boğuldu Başiskele'de çocuklar kahkahaya boğuldu
Amir Ateş besteleri musiki severlerle buluşacak Amir Ateş besteleri musiki severlerle buluşacak
Şehir Tiyatroları Mevlana İdris’i oyunuyla yad etti Şehir Tiyatroları Mevlana İdris’i oyunuyla yad...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Üstat Amir Ateş sevenleriyle buluştu
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Amir Ateş Besteleri ve Ramazan” dinletisi kulakların pasını...

Haberi Oku