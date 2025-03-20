KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sertaç Abi, Gebze’de çocuklarla buluşuyor

Büyükşehir, “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında ünlü Youtuber Sertaç Güngör’ü Gebze’de çocuklar ile buluşturuyor.

Sertaç Abi, Gebze'de çocuklarla buluşuyor

20 Mart 2025 Perşembe 10:54

 Büyükşehir Belediyesi, “Ailem Kocaeli Projesi” kapsamında çocukların manevi gelişimlerini desteklemek ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla “Babamla İlk Saftayım” etkinliği düzenliyor. “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü YouTuber Sertaç Güngör’ün katılacağı etkinlik, Gebzeli çocuklar ile gerçekleştirilecek.

 

SERTAÇ ABİ GEBZE’YE GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan YouTuber Sertaç Güngör’ü “Babamla İlk Saftayım” etkinliği kapsamında Gebze’de çocuklar ile bir araya getiriyor. Çocuklara yönelik içerikler üreten ve YouTube kanalında “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü Youtuber Sertaç Güngör, çocuklarla keyifli bir buluşma gerçekleştirerek, onların eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

 

ÇOCUKLAR İÇİN MANEVİ ATMOSFER

Sertaç Abi, etkinlik boyunca çocuklarla bir araya gelerek manevi atmosfer içinde samimi bir sohbet gerçekleştirecek ve onlara unutulmaz anlar yaşatacak. Çocukların cami ziyaretini pozitif bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen etkinlik, aynı zamanda manevi değerleri güçlendirmek ve aile içindeki bağları kuvvetlendirmek adına önemli bir adım olacak.

 

21 MART CUMA GÜNÜ GEBZE’DE

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Ailem Kocaeli Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Babamla İlk Saftayım” etkinliği 21 Mart Cuma (yarın) günü Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde saat 16.30’da (ikindi namazı) başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu Kartepe Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu
Çocuklar, masal diyarına yolculuk yaptı Çocuklar, masal diyarına yolculuk yaptı
Ramazan şenlikleri Çanakkale ruhuyla taçlandı Ramazan şenlikleri Çanakkale ruhuyla taçlandı
Kocaeli’de ilahiler gönüllere dokundu Kocaeli’de ilahiler gönüllere dokundu
Tasavvuf musikisi gönülleri mest etti Tasavvuf musikisi gönülleri mest etti
Uğur Tatar'dan Hayatın Derinliklerine Bir Yolculuk: Uğur Tatar'dan Hayatın Derinliklerine Bir Yolculuk:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Kartepe Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu
Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Kocaeli İl Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Ekip, bu başarıyla...

Haberi Oku