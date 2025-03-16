Seyr-i Ramazan gecesi tam not aldı

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini, huzurunu ve manevi iklimini hep birlikte yaşamak için “Seyr-i Ramazan Gecesi” düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri muhteşem bir atmosferde devam ediyor. Bu kapsamda Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, Değer-iz projesi kapsamında “Seyr-i Ramazan Gecesi” düzenledi. KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel ilahiler gönüllere dokundu.

İLAHİLER GÖNÜLLERE DOKUNDU

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye yüzlerce vatandaşın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve Mezarlıklar Şube Müdürü Abdullah Günenç katıldı. Geceyi izlemeye gelen vatandaşlara şerbet ikramıyla başlayan “Seyr-i Ramazan” gecesi, KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle devam etti. İlahi dinletisinin ardından Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi genç hafız Furkan Yılmaz, okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile salonda bulunanların ruhuna dokundu.

“RAMAZAN AYI BİZ İNANANLAR İÇİN BİR İKRAMDIR”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından program, İl Uzman Vaizi Servet Yalçın’ın “Ramazan” konulu sohbeti ile devam etti. Ramazan ayının bereketini huzurunu ve kıymetini anlatan Yalçın, “Ramazan ayı bize bir ikramdır. Ramazan ayı ile birlikte hayatımıza birçok manevi hediye girmektedir. Ramazan ayı bir mekteptir. Bütün ümmet aynı şeyleri aynı ayda yaparak bu mektepte iyi bir kul olduğunu göstermektedir” dedi.

ZİYAFET SOFRASI AYAKTA ALKIŞLANDI

Ramazan konulu sohbetin ardından gece “Ziyafet Sofrası” isimli tiyatro gösterisi ile devam etti. Ramazan ayının ilmini, hikmetini ve faziletlerini hem güldürerek hem de eğlendirerek anlatıldığı tiyatro gösterisi uzun süre alkışlandı. Gecenin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

DEĞER-İZ PROJESİ NEDİR?

Bu proje, toplumsal ve evrensel değerlerin, sosyal medya ve kurs merkezleri aracılığıyla yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu proje kapsamında her ay bir tema belirlenerek sosyal medyada etkili içerikler paylaşılacak ve bu içerikler kurs merkezlerindeki derslerin bir parçası haline getirilecek. Böylece hem dijital hem de yüz yüze etkileşim yoluyla bireylerde farkındalık oluşturacak.

KO-MEK BİR TIK ÖTEDE

KO-MEK’te eğitimler 12 ilçede ve 44 kurs merkezinde toplamda 387 branşta gerçekleştiriliyor. Eğitimlerden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını her zaman olduğu gibi KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.



(Ömer İLGEÇ)