Şirin, KOMEK’li Kadınlarla Buluştu

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Kurslarda el emeği göz nuru ürünler üreterek üretime ve ekonomiye katkıda bulunan kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet eden İbrahim Şirin “Hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerini sürdürdüğü KO-MEK hem de Derince Belediyemizin düzenlediği DER-MEK kurslarında çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizde hanım kardeşlerimizin yoğun ilgi gösterdiği faaliyetlerimiz yeni dönemde de artarak devam edecek” dedi.