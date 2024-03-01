Şirin, KOMEK’li Kadınlarla Buluştu

Sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ailesini ziyaret etti. İlk olarak Yenikent Mahallesi’ndeki kurs merkezini ve ardından Derince Akademi Lise’yi ziyaret eden İbrahim Şirin’e Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan eşlik etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Kurslarda el emeği göz nuru ürünler üreterek üretime ve ekonomiye katkıda bulunan kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet eden İbrahim Şirin “Hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin faaliyetlerini sürdürdüğü KO-MEK hem de Derince Belediyemizin düzenlediği DER-MEK kurslarında çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizde hanım kardeşlerimizin yoğun ilgi gösterdiği faaliyetlerimiz yeni dönemde de artarak devam edecek” dedi.



