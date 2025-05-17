Tekcan’dan Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’ne unutulmayacak övgü

Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne konuk olan dünyaca ünlü ressam Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, merkezi çok beğendiğini belirterek, “Görsel bir şölen içindeyim” dedi.

HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Büyükşehir Belediyesi, sanat, edebiyat ve kültür etkinliklerinin yanı sıra bu alanda üstün çalışma ve hizmetleri olan sanatçıları Kocaelililerle buluşturuyor. Seka Sanat İhtisas Merkezi’ni bu kapsamda kentin kültür havzası haline getiren Büyükşehir şimdi de dünyaca ünlü ressam Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ı ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Tekcan, merkez karşısında hayranlığını dile getirip, “Görsel bir şölen içindeyim” dedi.

SANAT İÇİNDE SANAT

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, grafik sanatının öncüsü olan Prof. Dr. Tekcan, “Sanatın Toplum Yaşamına Katkısı” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Duayen sanatçı söyleşini yaptığı Seka Sanat İhtisas Merkezi ve merkez içinde sergilenmeye devam edilen 30° Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu’na hayranlığını dile getirdi.

TEKCAN’DAN UNUTULMAYACAK ÖVGÜ

Seka Sanat İhtisas Merkezi’nin sergi salonunda gerçekleştirilen söyleşiyi sanatçının eşi ve kızının yanı sıra; sanatçılar, sanatseverler ile çok sayıda Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi izledi. Söyleşisinin kısa bir süre önce açılan “30° Doğu Meridyeni Kocaeli Resim ve Sanat Koleksiyonu Sergisi-Bir Zaman Fraktalı” sergisinin önünde yapılması duayen sanatçıdan unutulmayacak bir övgü aldı.

“SANAT OLMAZSA OLMAZ”

“Sanatın içinde sanat konuşacağımı hiç düşünmüyordum” diyen sanatçı, “Ben buraya gelirken bir konferans salonunda konuşurum diyordum. Ama görüyorum ki son derece güzel bir sanat merkezinde ve sanatın içinde sizlerle bir araya geldim. Görsel bir şölen içindeyim. Çok mutluyum” dedi. “Sanat olmazsa olmaz” diyen Tekcan, “Şu atmosferde sizlerle olmak ve sanat konuşmak, bana bu yaşta anlatılmaz bir mutluluk veriyor” sözleriyle duygularını pekiştirdi.

65 YILINI SANATA ADADI

Sanatçı Tekcan, konuşmasını 65 yılını sanata adamış bir hoca olarak yapacağını kaydetti. Allah’ın insanları yaratırken, iki göz ve iki kulak verdiğini ifade eden Prof. Dr. Tekcan, “Görsel ve işitsel algılarımızı onun yarattığı beyne gönderiyoruz. O beyin o algıları bir biçimde sanata dönüştürüyor” dedi. Türkiye’de çok önemli sanat eğitim kurumları olduğunu ve buralardan önemli sanatçılar yetiştiğine vurgu yapan Tekcan, “Güzel Sanatlar Liselerinin Projesinin” ise kendisine ait olduğunu ifade etti. Bu esnada sanata başlama yaşı gündeme geldi.

“SANATÇI KİME DENİR?”

İnsanoğlunun belli bir yaşta sanat eğitimine başlaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, “Buna yaratıcılık yaşı diyoruz. Ortaokulu bitirdiğinizde sanat eğitimine başlamazsanız daha sonra zor oluyor” diye konuştu. “Sanatçı kime denir?” sorusuna da yanıt veren Tekcan, “Mozart, Beethoven, Schubert, Dede Efendi sanatçıdır. Onlara benzeyen eserler yapanlar ise icracıdır. Sanatçılar ise başkalarına benzemeyen kimlik oluşturan kişilerdir. Sanatçı farkındalık yaratır. Kendi kimliğiyle varlığını ispatlayan kişiye sanatçı denir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR’E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konuşmasının sonunda konuklardan gelen soruları da yanıtlayan duayen sanatçı, kendisini böylesine güzel bir sanat ortamında ve Kocaelili sanat severlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Prof. Dr. Tekcan, kendisine takdim edilen teşekkür çiçeğini ise, “Her şeyimi borçlu olduğum” sözleriyle ifade ettiği eşine verdi.



(Ömer İLGEÇ)