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TGRT DE HOLLANDA BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

2011 Tarihinde Hollanda’da çektiğimiz Belgeselimiz yayınlanıyor

TGRT DE HOLLANDA BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

12 Eylül 2024 Perşembe 10:20

 https://www.facebook.com/share/v/Ahj5mAj8VMc58s47/?mibextid=WC7FNe
An itibari ile    12 EYLÜL 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da    2011 tarihin de   İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi  www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak hazırladığımız HOLLANDADA  ÇEKTİĞİMİZ  HOLLANDADA TÜRK İSLAM TARİHİ BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR


13 yıldan beri TGRT belgese  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş  öneri ve düşüncelerinizi bizlerle  paylaşabilirsiniz.
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