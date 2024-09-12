TGRT DE HOLLANDA BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

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An itibari ile 12 EYLÜL 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2011 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com
Kültür hizmeti hizmeti olarak hazırladığımız HOLLANDADA ÇEKTİĞİMİZ HOLLANDADA TÜRK İSLAM TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net
ve www.gebzegazetesi.com
da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.