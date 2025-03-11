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Tiyatro ile çevreci ulaşımı öğrenecekler

Büyükşehir, Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) kapsamında çocuklara ulaşımın çevreye etkilerini öğretmek için özel tiyatro projesi başlattı.

Tiyatro ile çevreci ulaşımı öğrenecekler

11 Mart 2025 Salı 10:35

 Büyükşehir, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) kapsamında çocuklara sürdürülebilir ulaşımı eğlenceli bir şekilde anlatmak için özel bir tiyatro projesi başlattı. Avrupa Birliği destekli proje, çocukların güvenli ve çevre dostu ulaşımın önemini kavramasını hedefliyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖZELTİYATRO PROJESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) kapsamında çocuklara ulaşımın çevreye etkilerini öğretmek için özel bir tiyatro projesi başlattı. Proje kapsamında çocuklar, eğlenceli sahneler ve interaktif anlatımlar sayesinde bisiklet yolları, güvenli yürüyüş alanları ve toplu taşımanın avantajları hakkında bilinçlenecek.

 

ULAŞIM FARKINDALIĞI ARTIRILIYOR

Proje kapsamında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve güvenli ulaşım gibi konular, çocukların gözünden ve onların anlayacağı şekilde sahneye taşınıyor. SKUp kapsamında daha önce düzenlenen “Güvenli Okul Yolu, “Avrupa Hareketlilik Haftası” ve ”Araçsız Gün” etkinliklerinin ardından şimdi de çocuk tiyatrosu ile sürdürülebilir ulaşım farkındalığı artırılıyor. Bu özel tiyatro oyunu yıl boyunca belirlenen okullarda sahnelenerek, çocukların çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını kazanmasına katkı sağlayacak.

 

SKUP’UN VİZYONU EĞLENCELİ BİR DİLLE ANLATILACAK

Bu özel tiyatro oyunu bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli yürüyüş yollarının önemi ve toplu taşımanın avantajları gibi konuları sahneye taşıyacak. Bu kapsamda seyirciyi içine alan interaktif sahneler, çocukların şehir yaşamında sürdürülebilir ulaşımı nasıl benimseyeceğini eğlenceli bir şekilde aktaracak. SKUp’un vizyonu olan “Doğaya saygılı, ekonomik, erişilebilir, akıllı ve kesintisiz bir ulaşım ağı” çocukları sürdürülebilir hareketlilik konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

 

ÇOCUKLAR BİLİNÇLENECEK

Proje yetkilileri, bu tiyatro oyunlarının yıl boyunca belirlenen okullarda sahneleneceğini belirtiyor. Çocukların bilinçlenmesiyle sürdürülebilir ulaşım kültürünün küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırılması hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

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