Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali’ne 300 film müracaat etti

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB destekleri, Üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum teşkilatları ve basık kuruluşları proje ortaklığında düzenlenen Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivalinde film başvuruları 30 Ağustos tarihinde sona erdi.

Konuyla İlgili Festival Direktörü Menderes Demir şu açıklamayı yaptı



“Dünyanın en eski ve yaygın kültür miraslarından birini Türk kültürü temsil etmekte. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu mirası yaşatmak önemli sorumluluklarımızdandır.

Türk kültürünün profesyoneller ve genç nesiller tarafından belgelenmesi tanınması her geçen gün değişen dönüşen dünyada iz bırakmak açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmaları yapmaktayız.







Azerbaycan'dan 10, İran Azerbaycan Bölgesinden 4, Kazakistan'dan 2, Kırgızistan'dan 12, KKTC'den 2, Özbekistan'dan 2 belgesel film başvurdu. Ayrıca Türk belgeselcilerin Almanya'da çektiği 2, Avusturya'da çektiği 1, Bosna Hersek'te çektiği 2, Kıbrıs ve Yunan Adaları'nda çektiği 1, Hollanda'da çektiği 2, Irak'ta çektiği 1, Filipinler’de çektiği 1, Tanzanya'da çektiği 1 film başvurdu. Yabancılar da Türklerle ilgili filmler ile katılabiliyor. Türkiye'de film çeken 1 Alman, 1 Iraklı, 1 İranlı, 1 Suriyeli ve Kırgızistan'da çekim yapan 1 İspanya filmi yarışma bölümüne katıldı. Türkiye'den şartnameye uyan 100 filmin katılması ile toplam 147 film ön jüriye gönderildi.

10 Uzun Belgesel, 10 Kısa Belgesel ve 10 Öğrenci Belgesel film, Jüri başkanı TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan, Belgesel Yönetmeni Çağatay Çelikbaş, Kurgucu Göker Emir, Sekans Sinema Yazarı Arş. Gör. Gülşah Altuğ, Sinema Yazarı Hayri Çölaşan, Belgesel Yönetmeni Hüseyin Özden, Akademisyen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden İhsan Koluaçık, TRT Yönetmeni Mehtap Özgül, Azerbaycan Yönetmeni, Yazar ve Sunucu Saide Ömer, Akademisyen Amasya Üniversitesinden Timur Yılmaz'dan oluşan Ön Jüri üyeleri tarafından belirlenecek. Jüri toplantısı 14 Eylül 2024 tarihinde internet üzerinden yapılacak, 15 Eylül'de basın bülteni ile açıklanacaktır.