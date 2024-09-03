KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali’ne 300 film müracaat etti

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB destekleri, Üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum teşkilatları ve basık kuruluşları proje ortaklığında düzenlenen Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivalinde film başvuruları 30 Ağustos tarihinde sona erdi.

Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali'ne 300 film müracaat etti

03 Eylül 2024 Salı 09:44

 Konuyla İlgili Festival Direktörü Menderes Demir şu açıklamayı yaptı


“Dünyanın en eski ve yaygın kültür miraslarından birini Türk kültürü temsil etmekte. Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu mirası yaşatmak önemli sorumluluklarımızdandır.

Türk kültürünün profesyoneller ve genç nesiller tarafından belgelenmesi tanınması her geçen gün değişen dönüşen dünyada iz bırakmak açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmaları yapmaktayız.



Azerbaycan'dan 10, İran Azerbaycan Bölgesinden 4, Kazakistan'dan 2, Kırgızistan'dan 12, KKTC'den 2, Özbekistan'dan 2 belgesel film başvurdu. Ayrıca Türk belgeselcilerin Almanya'da çektiği 2, Avusturya'da çektiği 1, Bosna Hersek'te çektiği 2, Kıbrıs ve Yunan Adaları'nda çektiği 1, Hollanda'da çektiği 2, Irak'ta çektiği 1, Filipinler’de çektiği 1, Tanzanya'da çektiği 1 film başvurdu. Yabancılar da Türklerle ilgili filmler ile katılabiliyor. Türkiye'de film çeken 1 Alman, 1 Iraklı, 1 İranlı, 1 Suriyeli ve Kırgızistan'da çekim yapan 1 İspanya filmi yarışma bölümüne katıldı. Türkiye'den şartnameye uyan 100 filmin katılması ile toplam 147 film ön jüriye gönderildi.

10 Uzun Belgesel, 10 Kısa Belgesel ve 10 Öğrenci Belgesel film, Jüri başkanı TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan, Belgesel Yönetmeni Çağatay Çelikbaş, Kurgucu Göker Emir, Sekans Sinema Yazarı Arş. Gör. Gülşah Altuğ, Sinema Yazarı Hayri Çölaşan, Belgesel Yönetmeni Hüseyin Özden, Akademisyen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden İhsan Koluaçık, TRT Yönetmeni Mehtap Özgül, Azerbaycan Yönetmeni, Yazar ve Sunucu Saide Ömer, Akademisyen Amasya Üniversitesinden Timur Yılmaz'dan oluşan Ön Jüri üyeleri tarafından belirlenecek. Jüri toplantısı 14 Eylül 2024 tarihinde internet üzerinden yapılacak, 15 Eylül'de basın bülteni ile açıklanacaktır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BELGESEL TADINDA ÇANAKKALE YENİCE KALKIMDA CANLI YAYIN BELGESEL TADINDA ÇANAKKALE YENİCE KALKIMDA CANLI...
ÇANAKKALE İÇİNDE ANADOLU MECİDYE TABYALARI MÜZESİNDEN CANLI HABER ÇANAKKALE İÇİNDE ANADOLU MECİDYE TABYALARI MÜZESİNDEN...
ÇANAKKALE İÇİNDE DENİZ MÜZESİ FATİH VAKFI ÇİMENLİK KALE DEN CANLI HABER ÇANAKKALE İÇİNDE DENİZ MÜZESİ FATİH VAKFI...
ÇANAKKALE İÇİNDE FATİH VAKFI CAMİSİN DEN CANLI HABER ÇANAKKALE İÇİNDE FATİH VAKFI CAMİSİN DEN CANLI...
ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞIDAN CANLI HABER ÇANAKKALE İÇİNDE AYNALI ÇARŞIDAN CANLI HABER
BELGESEL TADINDA GELİBOLU BOLAYIR DAN GAZİ SÜLEYMAN PAŞA VE NAMIK KEMAL MEZARINDAN CANLI HABER BELGESEL TADINDA GELİBOLU BOLAYIR DAN GAZİ SÜLEYMAN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BELGESEL TADINDA ÇANAKKALE YENİCE KALKIMDA...
ÇANAKKALE YENİCE TARİHİ KALKIM BELDESİN DE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA ÇANAKKALE...

Haberi Oku