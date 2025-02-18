Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Afiş Yarışması Başvuruları Başladı

Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde devlet kuruluşları, meslek örgütleri, üniversitelerin destekleri ve basın kuruluşlarının katkıları ile yapılan Türk Dünyası Belgesel film festivalinin onuncusu için uluslar arası afiş yarışması yapılıyor.

Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde devlet kuruluşları, meslek örgütleri, üniversitelerin destekleri ve basın kuruluşlarının katkıları ile yapılan Türk Dünyası Belgesel film festivalinin onuncusu için uluslar arası afiş yarışması yapılıyor.

Türk dünyasında marka olan 10 Yıldır Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde devlet kuruluşları, meslek örgütleri, üniversitelerin destekleri ve basın kuruluşlarının katkıları ile yapılan Türk Dünyası Belgesel film festivalinin onuncusu için uluslar arası afiş yarışması yapılıyor.

Konuyla ilgili Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir şu açıklamayı yaptı.“Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali kapsamında uluslararası afiş yarışması başvuruları başladı. Yarışma da Türk Dünyası’nın kültürel zenginliğini ve festivalin 10. yılını vurgulayan özgün afiş tasarımların bekliyoruz” dedi.

Yarışmanın Amacı ve Kullanımı

Yarışmanın temel amacı, afiş tasarımının gücünü kullanarak festivalin tanıtımını yapmak ve Türk Dünyası’nın kültürel mirasını görsel bir şölenle buluşturmaktır. Kazanan afiş, festivalin sosyal medya hesaplarında, basın materyallerinde, yaka kartlarında, jüri tanıtım görsellerinde ve diğer tüm tanıtım platformlarında kullanılacak. Ayrıca, finalist filmlerin tanıtımlarında ve ödül töreni materyallerinde de yer alacaktır.

Katılım Koşulları ve Teknik Detaylar

Yarışmaya katılacak afişlerin daha önce hiçbir yarışma, sergi veya platformda yayınlanmamış olması gerekmektedir. Afişlerde, Türk Dünyası teması ve festivalin 10. yılı vurgusu ön planda olmalıdır.

Afişler, 70x100 cm dikey formatta ve 300 dpi çözünürlükte tasarlanmalıdır. Siteye yükleme için ise çözünürlük 72 dpi ve dosya boyutu 2 MB’ın altında olmalıdır. Afişlerde, festivalin resmi logosu ve 10 ülke (Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC) ile 10 şehir vurgusu mutlaka yer almalıdır. Her tasarımcı en fazla üç afişle yarışmaya katılabilir.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini 15 Nisan 2025 tarihine kadar https://www.turkbelgesel.com/ adresi üzerinden gönderebilirler. 10 bin lira ödül verilecek yarışma sonuçları ise 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacaktır.

Değerlendirme ve Ödüller

Yarışma ön elemesi, Festival Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır. Ardından, en az üç farklı ülkeden seçilecek beş uzmanın oluşturduğu jüri, kazanan eseri belirleyecektir. Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 10 afiş, festival galasında sergilenecektir.

Telif Hakları

Yarışmaya katılan tüm tasarımcılar, eserlerinin telif haklarını festival yönetimine devrettiğini kabul etmiş sayılacaktır. Eserler, festival yönetimi tarafından eğitim ve bilgilendirme amaçlı kullanılabilecektir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Yarışma şartnamesi ve başvuru ile ilgili tüm detaylara https://www.turkbelgesel.com/haberler/afisyarismasi adresinden ulaşabilirsiniz.