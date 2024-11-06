TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TARAFINDAN ÖZBEKİSTAN'DA DÜZENLENEN BELGESEL FİLM FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen 4. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu çerçevesinde 9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Özbekistan’da büyük ilgi gördü.





Menderes Demir başkanlığındaki 20 kişilik heyet, Özbekistan’daki kamu kurumlarında ve üniversitelerde film gösterimleri ve sunumlar gerçekleştiriyor. Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali gösterimi, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yoğun katılıma sahne oldu. Gebze Gazetesi canlı yayınları:



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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1235862904411141



https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1074962757099998





Yoğun gündem

Pazartesi günü yapılan ziyaretlerle başlayan program, Salı günü farklı üniversite ve kurumlarda devam etti. A. S. Gerasimov’un adını taşıyan Rusça Devlet Sinema Enstitüsü’nün Taşkent Şubesinde ödüllü filmler gösterildi. Rektör Meıkuzıev Ikbol Masodıkovıch, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. İki ödüllü film gösterimi yapıldı. Özbekistan’da yayın yapan Rönesans TV’nin yeni stüdyoları da ziyaret edildi. Başkan Menderes Demir ile festival ve Türk Dünyası hakkında röportaj yapıldı.

Her koldan çalışma

Türkiye’den gelen akademisyen grubu saat 10.30’dan itibaren iki ayrı salonda paralel oturumlar gerçekleştirdi. Doç. Dr. Lokman Tok başkanlığındaki paralel sunumlara Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan 10 bilim insanı katıldı. Düzenlenen etkinliklere gösterilen yoğun ilgi ve katılımdan dolayı akademisyenler adına konuşma yapan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Emre Kaya, Özbekistan’da olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Fahri profesörlük unvanı

Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sherzod Kudratkhodjaev tarafından üniversite senatörü kararıyla Menderes Demir’e fahri profesörlük unvanı verildi. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, festivalin her geçen gün büyük ilgi gördüğünü belirterek Özbekistan’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Senato tarafından fahri profesörlük unvanına layık görülen Menderes Demir, konuşmasında “Türk dünyasının kalbi Özbekistan. Burası bizim ata, dede topraklarımız. Özbekistan’da olmaktan mutluyuz. Belgesel film yarışması ve sunumlarımız Türkiye’de ve Türk Dünyası’nda teveccüh buldu, kabul gördü. Bugün benim için çok önemli. Sürpriz bir jestle karşılaştık. Üniversite Senatosu tarafından şahsıma fahri doktora unvanı verilmesi beni son derece duygulandırmış ve mutlu etmiştir. Bu ödül Türk dünyasına verilmiş bir ödül olarak kabul ediyorum. Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Türk Dünyası’nın önemli üniversitelerinden biridir. Özbekistan’da dört yıldan bu yana bu üniversite ile ortak projeler yapıldı. Fahri doktora unvanı verilmesi, sevincimizi ve sorumluluğumuzu arttırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da ‘6 devlet bir millet’ fikrini ortaya koyarken Türk Dünyası’na da büyük bir sorumluluk ve görev verilmiş oldu. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalışıyoruz. Türk devletlerinin kurmuş olduğu Türk Devletleri İşbirliği Teşkilatı’nın almış olduğu siyasi birliktelik kararının altını etkinliklerle ve projelerle doldurmak zorundayız” dedi. Konuşmaların ardından iki film sunumu yapıldı.

Türkülerden bir demet

Programın son bölümünde Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, sazı ve sesiyle programa renk kattı. Türk Dünyası’nın birlikteliği için türkülerin önemini anlattı. Ardından; “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Seher Yeli Nazlı Yare”, “Erzurum yöresinden “Pınar Başından Bulanır” ve Özbekistan’ın Harezmi şehrine ait bir türkü de söylendi. (BHA)