TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KERVANI ÖZBEKİSTAN'DA

Programlar Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TİKA, YTB,

Üniversiteler,meslek örgütleri ve iletişim medya kuruluşları destekleri ile gerçekleştiriliyor.

Sempozyum ve 9.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ve Semerkant de, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Sinema Agentligi Müdürlüğü, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsü, A.S. Gerasimov’un adını taşıyan Rusya Devlet Sinema Enstitüsü’nün Taşkent şubesi ev sahipliğinde yapılıyor.

Sempozyuma 8 Farklı ülkeden toplam 213 bildiri gönderildi. Çift hakem değerlendirmesinin ardından 62 çalışma sözlü olarak sunulmak üzere kabul edildi.

Düzenleme kurulu başkanı Menderes Demir şu bilğiyi verdi:



"5 Kasım 2024 Salı günü, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi’nde saat 10.00’da başlayacak sempozyum kayıt sürecinin ardından saat 10.30’da iletişim ve sanat temalı iki farklı oturum gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da sempozyum açılışı ve ödüllü film gösterim töreni düzenlenecek, ödül ile plaket takdiminin ardından 15.30’da 2 farklı salonda eş zamanlı olarak oturumlar devam edecektir. 5 Kasım 2024 saat 10.30 da A.S. Gerasimov’un adını taşıyan Rusya Devlet Sinema Enstitüsü’nün Taşkent şubesi ev sahipliğinde ödüllü film gösterimi gerçekleştirilecektir. 5 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 da Özbekistan Kültür Bakanlığı Sinema Agentligi ev sahipliğin de Rönassas salonun da Tük Dünyası 9. Belgesel Film Festival 2024 yılı Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülünü Özbekistan Sinema Agentliği Müdürü Şuhrat Rızayev beye takdimi edilecektir. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali öğrenci filmleri birincisi Kırgızistan yapımı “KAYA” filmi ve “Dr. Yakup Ömeroglu adına Türk Dünyası Onur Ödülü” sahibi Türkiye yapımı “İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler” filmi gösterilecek. 6 Kasım Çarşamba günü Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Enstitüsünde saat 10.00’da sergi açılışı gerçekleştirilecek, açılış sonrası saat 10.30’da 2 salonda eş zamanlı olmak üzere sempozyum oturumlara geçilecek.13.30 da Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festival ödüllü film gösterimi yapılacak. 7 Kasım 2024 Perşembe günü Semerkant de Ödüllü film gösterimi yapılarak Özbekistan programı tamamlanacaktır."