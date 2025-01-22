"Türkistan Coğrafyasının Manevi Başkenti Özbekistan" kitabı Devri Alem Yayınları'ndan çıktı!

Bu kitabın sayfalarında, Türkistan coğrafyasının kalbi olan Özbekistan’ın her köşesini keşfedeceksiniz. İmam-ı Buhari ve Şahi Nakşibendi’nin memleketi Buhara’dan, cihan imparatorlarından Timur Han’ın devleti Semerkant’a uzanan bu serüvende, tarihin derin izlerini birlikte takip edeceğiz. Evliyalar ve âlimler diyarı olan bu toprakları adım adım gezerek, Türk-İslam medeniyetinin köklerine doğru bir yolculuğa çıkacağız.
Bu kitap, tarihseverler ve kültür meraklıları için bir başucu eseri. Özbekistan’ın kadim şehirlerinden ilham alarak, geçmişin izlerini günümüze taşımak için bu büyüleyici rehberi kaçırmayın!
Kendinizi İpek Yolu’nun büyüsüne kaptırmak ve Türkistan'ın ruhunu hissetmek için "Türkistan Coğrafyasının Manevi Başkenti Özbekistan" ile yola çıkmaya ne dersiniz?
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