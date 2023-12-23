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Türkiye Yüzyılı Başiskele’de Türkülerle Anlatıldı

Başiskele Belediyesi, Türkülerle Türkiye Yüzyılı organizasyonuyla vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye Yüzyılı Başiskele'de Türkülerle Anlatıldı

23 Aralık 2023 Cumartesi 17:23

 Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu’nun 100. yıl dönümünü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlayan Başiskele Belediyesi, Türkülerle Türkiye Yüzyılı programıyla da vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile çok sayıda davetli katıldı. Öğrenciler, izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Samet Yaylı’nın şiirleri eşliğinde Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirildiği müzik şöleninde Malarzgirt'ten Çanakkale'ye, Tuna'dan Kerkük'e, Karabağ'dan Halep ve Filistin'e uzanan destanlarla dolu Türk tarihi katılımcılara anlatıldı. Büyük beğeni ve ilgiyle takip edilen programda 15 Temmuz Demokrasi Destanı’nda büyük bir kahramanlık örneği gösteren Ömer Halisdemir’in şehit edildiği an da tiyatro olarak sahnelendi. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan gösteride, geçmişten günümüze şehit düşen şehitlerin isimleri de anıldı. 
  Programdan sonra Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu’nun ilk mezun kursiyerlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de programla birlikte ziyarete açıldı. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) Genel Sekreteri ve Fotoğraf Sanatçısı Esra Aslan eğitmenliğinde, kursiyer öğrencilerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi 26 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek. 
                                      


İHA
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