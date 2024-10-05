Türkiye’nin en büyük kitap fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, 14. kez kapılarını açtı. Fuara ilk günden ilgi yoğun oldu. Kocaeli Kongre Merkezi ile otopark alanında kurulan çadır alanında düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, ilk gününde edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarlarını ağırlıyor. Fuarın ilk günkü konukları arasında Hayati İnanç, Betül İlter, Mustafa Güler, Selahattin Yusuf, Acar Baltaş, Müfit Can Saçıntı, İhsan Süreyya Sırma, oyuncu Aydan Şener, Halis Aydemir, Ömer Türker, Bahadır Yenişehirlioğlu, Turgay Güler, Beşir Ayvazoğlu, Kemal Sayar, Hulki Cevizoğlu, İbrahim Tenekeci yer alıyor.

SAVAŞIN VE ACININ EDEBİYATI

‘’Savaşın ve Acının Edebiyatı” teması ile “Ağaçlara kitap asma” ve “Bir Yürüyüşün Öyküsü” tiyatro gösterisiyle start alan Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününe büyük ilgi vardı. 7’den 70’e kent insanı adeta fuara akın etti. Stantları gezen konferans ve imza etkinliklerine katılan kitap severlerin çocukları da kurulan eğlenceli stantlarda oynama imkânı buldu. Anne babalar da çocuklar da fuarın tadını çıkardı. 13 Ekim Pazar gününe kadar her gün 10.30-21.00 saatleri arasında açık olacak Kocaeli Kitap Fuarı’nda bu süre içinde 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 530 yayınevi, sahaf ve STK’nın yer aldığı fuarda Türkiye’nin en önemli edebiyatçıları geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocaelili okurlarıyla buluşacak. 800 yerli ve yabancı yazar Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olacak.