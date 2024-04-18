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TÜRKSOY’UN DESTEĞİ İLE “FARABİ FİLM FESTİVALİ” DÜZENLENİYOR

El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi’nin 90. yıl dönümü çerçevesinde 29-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un desteğiyle Türk Dünyası ülkelerinin sinema ve medya fakülteleri öğrencilerine yönelik "Farabi Film Festivali" düzenleniyor.

TÜRKSOY'UN DESTEĞİ İLE 'FARABİ FİLM FESTİVALİ” DÜZENLENİYOR

18 Nisan 2024 Perşembe 09:51

TÜRKSOY’UN DESTEĞİ İLE “FARABİ FİLM FESTİVALİ” DÜZENLENİYOR

El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi’nin 90. yıl dönümü çerçevesinde 29-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un desteğiyle Türk Dünyası ülkelerinin sinema ve medya fakülteleri öğrencilerine yönelik "Farabi Film Festivali" düzenleniyor.

Yarışmanın organizatörü El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Basılı ve Elektronik Medya Bölümü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı "TÜRKSOY"dur

MÜRACAATLAR 20 NİSAN 2024 TARİHİNDE SONA ERİYOR

Festivale müracaatlar 20 Nisan 2024 tarihine sona eriyor. Yarışma 20 Nisan 2024 ile 10 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecektir.

Ödüller  En iyi senaryo, En iyi yönetmen,En iyi operatör, En iyi yapımcı (organizatör),En iyi kurulum dallarında verilecek.

Yarışma sonuçları 29-30 Nisan 2024 tarihleri ​​arasındaki festival sırasında açıklanacaktır.

Yarışmaya Müracaatlar: El-Farabi Caddesi, 71, Kazakistan Cumhuriyeti, El-Farabi Üniversitesi, Gazetecilik Fakültesi Basın ve Elektronik Medya Bölüm Başkanı, Profesör G.S. Sultanbaeva telefon: +77272211492, cep: +77073777049

 E-posta: farabifestival@gmail.com üzerinden yapılacaktır.

 

 

 

 

 


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