Yeni yılda da sanat ve kültürle yola devam

Büyükşehir, Ocak ayında her kesimden vatandaşın kendisine uygun bir etkinlik bulabileceği, dolu dolu bir kültür-sanat programı hazırladı

2024 yılını kültür-sanat alanında dolu dolu geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla da yoğun etkinlik takvimi ile başladı. Büyükşehir tarafından yılın ilk ayı için dolu dolu bir kültür-sanat programı hazırlandı.

HERKESE HİTAP EDECEK

Gerçekleştirdiği etkinliklerle 2024 yılının kültür ve sanatla dolu bir yıl olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni seneye de aynı kararlılık ve heyecanla başladı. Büyükşehir yılın ilk ayında dolu dolu bir kültür-sanat programı hazırladı. Sergiler, dinletiler, söyleşiler ve atölye etkinliklerinin yer aldığı Ocak ayı kültür sanat takviminde, 7’de 77’ye her kesimden vatandaş kendisine uygun bir etkinlik bulabilecek.

ÖNEMLİ İSİMLER GELECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Seka Sanat İhtisas Merkezi, kültür-sanat etkinliklerinin merkezlerinden olacak. Sanat merkezi, Ocak ayında önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Tezhip, seramik, hat, resim ve kat’ı sanatının genç nesillere aktarıldığı atölye etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca tanımış önemli sanatçılar eserleri ve söyleşileriyle Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Bu isimlerden birisi ressam ve minyatür, seramik sanatçısı Günseli Kato olacak. Sanatçı, “İpekyolu ve Türkiye’de Geleneksel Sanat” başlıklı söyleşisi ile 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te sanatseverlerle bir araya gelecek.

BÜYÜKŞEHİR KORO KONSERLERİ

Ocak ayında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren koralar sevenleri ile buluşacak. İlk olarak Kadınlar Korosu 12 Ocak Pazar akşamı SDKM Büyük Sahne’de konser verecek. Ardından 17 Aralık Cuma akşamı Nev Eda Korosu’nun konseri Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şef Erbil Aydın yönetimindeki koro en güzel Yeşilçam şarkılarını seslendirecek. Ocak ayındaki son koro konserini ise Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi TSM Korosu verecek. Tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

ÜÇ AYLARIN RUHUNA YOLCULUK

Kültür-sanat takviminin en önemli etkinliklerinden birini hiç kuşkusuz üç aylar vesilesiyle gerçekleştirilecek özel program oluşturacak. “Üç Aylar'ın Ruhuna Yolculuk: İlahiler ve Sohbetler” adındaki program 14 Ocak Salı akşamı gerçekleştirilecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da düzenlenecek programda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu Şefi ve aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile sanatçı Fatih Koca'nın eşsiz yorumlarıyla üç ayların anlamı daha yakından yaşanacak. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Fatih Koca’nın sohbetleri arasındaki Büyükşehir Belediyesi Dini Musiki Topluluğu birbirinden güzel ilahiler seslendirecek.

ÇOCUKLAR DA SANATLA BULUŞACAK

Bunun yanı sıra 24-30 Ocak tarihlerinde Seka Sanat ve İhtisas Merkezi ara tatil etkinliklerine giren öğrencilere kapılarını açacak. 7-16 yaş arasındaki öğrenciler burada düzenlenecek sanat atölyelerine katılarak, tatillerini en iyi şekilde geçirmenin fırsatını yakalayacak. Atölye etkinliklerine katılmak isteyenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden açılacak link vasıtasıyla başvurularını yapabilecek.

GEBZE’DE TİYATRO VE SİNEMA GÖSTERİMLERİ

İzmit’in yanı sıra Gebze’de de kültür-sanat etkinlikleri devam edecek. Ocak ayında Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yetişkin ve çocuklar için tiyatro-sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN OCAK 2025 KÜLTÜR-SANAT TAKVİMİ:

TARİH SAAT-YER PROGRAM 7 Ocak 2025 Salı YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 17:00 Söyleşi - Çağdaş Sanatta Kadın Sanatçılar ve Üretimde Tekstil Malzeme – Doç Dr. Arzu PARTEN ALTUNCU – Heykeltraş Songül KARAKOÇ 11 Ocak 2025 Cumartesi YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 13:00 Tezhip Sanatında Hatayiler Arasında Gezmek 18/55 yaş 11 Ocak 2025 Cumartesi YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 14:00 Şamotlu Çamur Üzerine ‘Tarihi Kapanca Sokak’ Çizimi Yetişkin Seramik (Kültür Sanat Şube Müdürlüğü) Atölyesi 11 Ocak 2025 Cumartesi YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 14:00 Gençlerle Hat Sanatına Başlangıç 18 yaş üstü 12 Ocak 2025 Pazar YER: Süleyman Demirel Kültür Merkezi Saat: 20:00 KADINLAR KOROSU (Kültür Sanat Şube Müdürlüğü ) 14 Ocak 2025 Salı YER:Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Saat: 19.00 ÜÇ AYLAR'IN RUHUNA YOLCULUK: İLAHİLER VE SOHBETLER / Ahmet Hakkı Turabi ve KBB Dini Musiki Topluluğu / Fatih Koca (Kültür Sanat Şube Müdürlüğü ) 15 Ocak 2025 Çarşamba YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 09:00-18:00 “Körfez'in Geleneksel Sanatlar Serüveni” Sergisi 15 Ocak 2025 Çarşamba YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 14:00 Günseli KATO – Söyleşi İpekyolu ve Türkiye’de Geleneksel Sanat 15 Ocak 2025 Çarşamba YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 14:00 Dokuma Tezgahlarında Ekose Kumaş Tasarımı Workshobu 17 Ocak 2025 Cuma YER: Kocaeli Kongre Merkezi Saat: 20:00 NEV EDA 17 Ocak 2025 Cuma YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 14:00 Selahattin GENLİ ile Ahşap Atölyesi – Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 19 Ocak 2025 Pazar YER: Kocaeli Kongre Merkezi Saat: 20:00 TSM KOROSU 21 Ocak 2025 Salı YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 11:00 – 14:00 Renklerin Müziği Şekillerin Ritmi – 7/12 yaş 22 Ocak 2025 Çarşamba YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 11:00- 14:00 Puantiye Prensesi Yayoi Kusama’dan ilhamla Bal Kabağı Tasarlıyoruz -7/12 yaş 23 Ocak 2025 Perşembe YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 11:00-14:00 Matisse ile Renkli Dünyalar 7/12 yaş 23 Ocak 2025 Perşembe Yer: Kocaeli Kongre Merkezi Saat: 20:00 USTALARA SAYGI PROGRAMI /METİN ÖZÜLKÜ 24 Ocak ve 31 Ocak 2025 Cuma Yer: Kocaeli Kongre Merkezi Saat: 19.00 ARA TATİL SAHNE ETKİNLİĞİ- Sinema Gösterimi 28 Ocak 2025 Salı YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 11:00 – 14:00 Kendi Oyuncağımızı Yapıyoruz 9/16 yaş 28 Ocak 2025 Salı YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 11:00 – 14:00 “Körfezin Balıkları” 9/16 yaş 28 Ocak 2025 Salı YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 11:00 – 14:00 Kağıtla Çiçek Açalım – İnce Kağıt Oymacılığı 12/17 yaş 30 Ocak 2025 Perşembe YER: Seka Sanat İhtisas Merkezi Saat: 11:00 – 14:00 Kağıtla Çiçek Açalım – İnce Kağıt Oymacılığı 12/17 yaş

(Ömer İLGEÇ)