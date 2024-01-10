Yeni Yılın İlk Etkinlikleri Büyükşehir Korolarından

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kadınlar, Musiki Derneği ve Türk Sanat Müziği Koroları yeni yılın ilk konserlerine imza atmaya hazırlanıyor. Kadınlar Korosu ve Musiki Derneği Türk Sanat Müziği’nin duayen bestekarlarının eserlerinden oluşan muhteşem bir repertuarla sahne alacak. Türk Sanat Müziği Korosu ise seslendireceği vals ve tangolarla unutulmaz bir sanat gecesi yaşatacak.

KADINLAR KOROSUNDAN SADETTİN KAYNAK ŞARKILARI

İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, Sadettin Kaynak şarkılarından oluşan bir konser verecek. “Sadettin Kaynak Şarkıları” konseri 12 Ocak Cuma akşamı 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Koroyu Şef Ayşen Cengiz yönetecek.

MUSİKİ DERNEĞİ’NDEN ÜSTATLARA VEFA GECESİ

Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği ise 14 Ocak Pazar akşamı musiki severlerin karşısında olacak. Musiki Derneği konserde Türk Sanat Müziğinin iki büyük bestekârı Erdinç Çelikkol ve Sadun Aksüt’ün bestelerinden oluşan bir konser verecek. “Üstatlara Vefa Gecesi” konseri SDKM’de 20.00’de başlayacak. Konserde koroyu Şef Murat Büyükkaya yönetecek.

TSM KOROSUNDAN TANGO VE VALSLER

Bunun yanı sıra 21 Ocak Pazar akşamı Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da bir konser verecek. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro “Tangolar ve Valsler” konseri ile sevenleriyle buluşacak. SDKM Büyük Sahne’deki konser 20.00’de başlayacak. Vatandaşlar her üç konsere ücretsiz olarak katılabilecek.