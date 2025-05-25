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KÜLTÜR VE SANAT:
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Yerel Kültür Müzesi’nde keyif dolu etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yerel Kültür Müzesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası’nı; geleneksel oyunlar, kültürel atölyeler ve eğitici etkinliklerle kutlayarak ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Yerel Kültür Müzesi'nde keyif dolu etkinlik

25 Mayıs 2025 Pazar 09:31

 DOLU DOLU BİR PROGRAM HAZIRLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli kültürel duraklarından biri olan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası kapsamında renkli ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yaptı. Hafta boyunca 150’ye yakın ziyaretçiyi ağırlayan müze, geleneksel oyunlardan atölyelere uzanan dolu dolu bir programla yerel kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağladı.

 

KÜLTÜR MİRASI ETKİNLİKLERLE TANITILDI

Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ziyaretçilere Kocaeli’nin geleneksel değerleri, coğrafi işaretli ürünleri, yöresel el sanatları ve sözlü kültür öğeleri tanıtıldı. Müze, sadece bir sergi alanı olmanın ötesine geçerek çocuklar, gençler ve yetişkinler için eğitici ve eğlenceli deneyimler sundu.

 

ÖĞRENCİLER HAYAL DÜNYALARINI YANSITTI

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerden biri de kilim desenleri boyama atölyesi oldu. Kocaeli’ye özgü kilim desenlerinin tanıtıldığı atölyede öğrenciler renkli boyalarla hayal dünyalarını yansıtarak yerel motiflerin anlamını ve estetik zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

 

BİRÇOK GELENEKSEL OYUN OYNANDI

Etkinliklerdeyüzük saklama, topaç çevirme, bilmece, mani atışması ve masal anlatımı gibi geleneksel oyunlar ve sözlü edebiyat örnekleriyle kültürel miras yeniden hayat buldu. Özellikle çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu etkinlikler, katılımcılara geçmişle bağ kurma ve kültürel hafızayı canlandırma imkânı sundu. Ziyaretçiler, tarihi taş değirmende buğday öğütme deneyimiyle tarımsal geçmişe dair unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği birebir yaşayarak öğrendi. Atölye sonunda katılımcılar bu eşsiz deneyimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

KİLİM DOKUMA DENEYİMİ YAŞADILAR

Müzede kurulan interaktif kilim dokuma alanı, ziyaretçilerin dokuma yapmasına imkân tanıdı. ‘Kilim Kiti’ adı verilen özel malzemelerle yapılan atölyede öğrenciler, kendi elleriyle dokudukları kilimleri yanlarında götürerek yerel kültürü bir hatıra olarak yanlarında taşıma şansı buldu.

 

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL YOLCULUĞUNA DAVET

Kocaeli Yerel Kültür MüzesiManav Türklerinin bölgeye yerleşim süreci, ketenin üretim yolculuğu, motiflerin anlam dünyası ve geleneksel el emeği ürünlerin tarihsel serüveni gibi tematik alanlarla ziyaretçilerine zengin bir kültürel içerik sunuyor. Ayrıca çok amaçlı salonuyla yıl boyunca çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kocaeli’nin kültürel mirasını yerinde keşfetmek isteyenler, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-17.30 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilir, ayrıntılı bilgi için 0262 331 23 73 numaralı telefonu arayabilirler.

(Erkan ERENLER)

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