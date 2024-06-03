Yeşilçam’ın En Çok İzlenen Filmleri

Yeşilçam filmleri, hem içerik hem de sinematografi açısından altın çağ olarak nitelendirilmektedir. Türk toplumunun toplumsal yapısını yansıtan ve unutulmaz eserlere ev sahipliği yapmış olan bu dönem, sinema tarihimizin de başlangıç noktası olarak da kabul edilmektedir. Bugün dahi büyük bir beğeniyle izlenen birçok film bu dönemde çekilmiş, etkileri hala sürmektedir.

Hababam Sınıfı(1975)

Yeşilçam filmleri denilince ilk akla gelen film olarak karşımıza Hababam Sınıfı çıkıyor. 1975 yapımı film, Rıfat Ilgaz’ın eserinden vizyona uyarlanmıştır. İstanbul’da bir özel lisede geçen duygusal ve mizahi olayları konu edinen Hababam Sınıfı’nın yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturmaktadır. Başrollerinde, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi yeşilçamın sevilen isimleri yer almaktadır. Seri halinde olan filmler arasında her biri kült olmayı başarmıştır.

Tosun Paşa(1976)

Yeşilçam filmleri arasında en çok izlenen osmanlı döneminde geçen film, yeşilçam döneminde en çok izlenen filmlerden birisidir. Kemal Sunal, Müjde Ar, Şener Şen gibi usta isimlerin baş rollerini paylaştığı film, yanlışlıkla tosun paşa ilan edilen saf bir adamın hikayesine odaklanmaktadır. Sonrasında çetrefilli ve komik olaylar birbirini izler.

Selvi Boylum Al Yazmalım(1978)

Cengiz Aytmatov’un Kırmızı Eşarp adlı eserinden beyaz perdeye yansıtılan Selvi Boylum Al yazmalım, Türk filmler arasında unutulmaz eserlerinden birisine dönüşmüştür. Sinematografisi ve senaryosu ile Türk halkının gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın performansları ise uzun yıllar adından söz ettirmektedir.

Neşeli Günler (1978)

Yeşilçam filmleri arasında aile komedisi dalında en iyi örneklerinden biri olan Neşeli günler, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen gibi usta isimleri bir araya getirmiştir. Turşu satan bir ailenin, başından geçen olaylar dizisi seyircinin beğenisine sunulmaktadır. Ailenin turşu yapımı nedeniyle zıtlaşan anne ve baba yüzünden ayrı düşmeleri ve yeniden bir araya gelmeleri konu edinilmiştir.

Süt Kardeşler (1976)

Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini üstlendiği Süt Kardeşler filmi, Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı bir yapımdır. Şaban ve Ramazan adlı iki komik karakterin başından geçen trajikomik olaylara odaklanmaktadır. Kılık değiştirme ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu bir hikayedir.



