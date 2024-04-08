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POLİTİKA:
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CHP'nin İtirazını YSK da Reddetti: "Aslanlar Gibi Mücadele Ettik"

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oyların yeniden sayımı için önce İlçe Seçim Kurulu, ardından da İl Seçim Kuruluna başvuran CHP'nin bu talebi Yüksek Seçim Kurulunca da reddedildi.

CHP'nin İtirazını YSK da Reddetti:

08 Nisan 2024 Pazartesi 02:56


 CHP, geçtiğimiz günlerde "Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna ve İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İtirazları reddedilen CHP Kocaeli İl Başkanlığı, bu kez Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu. 
 YSK, il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Yapılan değerlendirmeler kapsamında, CHP'nin Körfez Belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi. 
   
 "Körfez için aşkla çalışmaya devam" 
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Körfez için aşkla çalışmaya devam. Yüksek Seçim Kurulu aldığı karar ile Körfezli hemşehrilerimizin sandığa yansıyan iradesini onayladı. Hayırlı olsun Körfez'im" dedi. 
                                       


İHA
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