Bıyık: ‘Bayramoğlu’nu bölgenin parlayan yıldızı yapacağız’

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu ve Piri Reis Mahallesi’nin esnaf ve sakinleri ile iftarda buluştu. Yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerle Bayramoğlu’nu bölgenin yıldızı yapacaklarını ve marka değerini arttıracaklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu ve Piri Reis Mahallesi’nin esnaf ve sakinleri ile iftarda bir araya geldi. İftar sonrası mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, önümüzdeki süreçte bölgede hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgiler verdi.

BAYRAMOĞLU BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

Bayramoğlu’nun değerini arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bayramoğlu bizim gözbebeğimiz. Bizim en değerli markalarımızdan biri. Görev süremiz içerisinde Bayramoğlu’nun değerini arttırmak için canla başla çalıştık. Bayramoğlu’nu daha da güzelleştirmek için projeler gerçekleştirdik. Özellikle Balyanoz Koyu’nda Büyükşehir Belediyemizle birlikte önemli çalışmalar yaptık. Bölgenin ihtiyacı olan sosyal tesisler, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları gibi projeleri tamamladık” dedi.

CAM TERAS BAYRAMOĞLU’NA ÇOK YAKIŞACAK

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Bayramoğlu’nun yıldızını parlatacak projeleri hayata geçireceklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Seçim beyannamemizde Bayramoğlu bölgesi için önemli projelere yer verdik. Bunlardan en önemlisi Yelkenkaya Cam Teras projesi olacak. Bayramoğlu’nu çekim merkezi yapacak olan Cam Teras denizin üzerine inşa edilecek ve Türkiye’de altı deniz olan ilk cam teraslardan biri olacak. Güneşin doğuşu ve batışının en güzel şekilde izlenebileceği Cam Teras projemiz ile aynı zamanda etrafında sosyal tesisler de inşa ederek turizm açısından Bayramoğlu’nu marka haline getireceğiz” diye konuştu.

BAYRAMOĞLU SU SPORLARININ MERKEZİ OLACAK

Su sporları alanında da yatırım yapacaklarını ve Bayramoğlu’nu su sporlarının merkezi haline getirmek istediklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Doğası, yeşili ve mavisiyle ilçemizin cazibe merkezi olan Balyanoz Koyu’nu su sporlarının merkezi yapacak çalışmalara hız vereceğiz. Balyanoz Koyu’nda amatör denizcilik faaliyetleri için iskele inşa edeceğiz. Kano, kürek, yelken ve dragon ile birlikte su altı sporları ile Bayramoğlu’nu su sporlarının merkezi haline getireceğiz” dedi.

BAYRAMOĞLU-TUZLA BAĞLANTISI İLE KOLAY ULAŞIM

Tuzla-Bayramoğlu bağlantı yolu projesi ile ulaşım alanında da Bayramoğlu’na değer katacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “2019-2024 hizmet dönemi arasında planlamasını tamamladığımız Tuzla-Bayramoğlu Bağlantı Yolu’nu yeni dönemde tamamlayacağız. Yeni bağlantı yolu ile ilçemizin D-100’e ulaşımı konusunda hem yeni bir giriş-çıkış noktası daha oluşturacağız hem de Bayramoğlu’na ulaşımı kolaylaştıracağız. 21 kilometrelik yoldan oluşacak projede köprülü kavşak ve 5 adet köprü inşa edilecek. Büyükşehir Belediyemiz proje kapsamında 30 hemzemin kavşak ve sahil düzenleme çalışmasını da yaparak Bayramoğu’nun marka değerine katkı sunacak” diye konuştu.