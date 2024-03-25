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Çiftçi’den miting gibi açık hava toplantısı

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dün Çağdaşkent Mahallesi sakinleriyle açık hava toplantısında bir araya geldi. Toplantı yoğun katılım ve coşkuyla miting havasında geçerken, burada açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Çayırova’mızı Türkiye yüzyılına hazırlamak için, durmak yok yola devam” dedi.

Çiftçi'den miting gibi açık hava toplantısı

25 Mart 2024 Pazartesi 22:51

 

 

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, dün Çağdaşkent’te Çayırovalı hemşehrileriyle buluştu. Çağdaşkent Taksi Durağı önünde gerçekleşen programa, Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Önceki Dönem AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Cumhur İttifakı’nın il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Akse Mahallesi’nden programın yapılacağı yere yürüyerek inen Cumhur İttifakı korteji, yol boyunca sloganlar, meşaleler ve konfetilerle alana yürüdü.

 

HİZMETLERİNİ ANLATTI

Heyetin Çağdaşkent Taksi Durağı önündeki alana ulaşmasıyla programda coşku doruk noktasına ulaşırken, Sarıdede ve Akkuş’un selamlama konuşmalarının ardından Başkan Çiftçi’nin görev süresi boyunca ilçeye kazandırdığı çalışmalara ilişkin bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyonun akabinde konuşma gerçekleştiren Çiftçi, Akse Mahallesi ile Çayırova genelinde yaptığı hizmetlere ilişkin kendisini dinleyenleri bilgilendirdi.

 

“DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Konuşmasına sık sık tezahüratlar ve alkışların eşlik ettiği Bünyamin Çiftçi, “Çocuklarımızın geleceği için, Çayırova’mızın geleceği için, Türkiye’mizin geleceği için, Türkiye Yüzyılı için, Çayırova yüzyılı için durmak yok yola devam” dedi. Çiftçi’nin coşkulu konuşması büyük alkış alırken, Bünyamin Çiftçi, program sonunda kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

 

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