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Çiftçi’ye Fatih Caddesi’nde yoğun destek

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Fatih Caddesi’nde esnaf ve vatandaşları selamladı. Cadde esnafı ve Çayırovalı vatandaşlar Cumhur İttifakı heyetine yoğun ilgi gösterdi.

Çiftçi'ye Fatih Caddesi'nde yoğun destek

25 Mart 2024 Pazartesi 22:54

 

 

31 Mart Yerel Seçimlerine bir haftadan az bir süre kala, Cumhur İttifakı’nın Çayırova temsilcileri, 7/24 sahada Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Dün yaptıkları saha ziyaretleri kapsamında Fatih Caddesi’nde görkemli bir yürüyüş gerçekleştiren Cumhur İttifakı heyeti, Çayırovalı vatandaşları ve esnafları selamladı. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ermiş Göksu, Ülkü Ocakları Çayırova İlçe Başkanı Emre Çakmak, meclis üyesi adayları ve çok sayıda partili katılım gösterdi. 

 

“AZİZ MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Fatih Caddesi Tünel Üstü’nden başlatılan yürüyüş, Menderes Caddesi, Cumhuriyet Caddesi’yle devam etti ve son olarak AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı’nda sona erdi. Yürüyüş sırasında Fatih Caddesi’nde Bünyamin Çiftçi’ye; çiçek, Kur’an-ı Kerim, Cumhur İttifakı Tablosu ve Türkiye ve Filistin bayrakları takdim edilirken, Cadde üzerinde oturan vatandaşlar evlerinin balkonlarından yürüyüşe desteklerini sundu. Yürüyüş sonrasında AK Parti İlçe Başkanlığı önünde konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “31 Mart akşamı Çayırova’mızda Cumhur İttifakı AK Parti Belediyesi olarak bu aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bizlere yürekten güvenen, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz” dedi. Hülagü ise yürüyüşlerine yoğun ilgi gösterdikleri için Çayırovalılara teşekkür ederek, 31 Mart akşamı bu coşkunun zafere döneceğini dile getirdi.

 

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