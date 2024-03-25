Muhsin Yazıcıoğlu anısına özel beste

Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybederek şehit olmuştu. Grup Anka, unutulmaz lider Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. Seneyi Devriyesinde ardında bıraktığı kıymetli hatıraların her daim hafızalarda yer edinmesi için özel bir eser besteledi. Tasavvuf müziğinin dikkat çeken ismi Grup Anka, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan ve 2009 yılında yaşamını yitiren Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına özel bir beste hazırladı. 'Kara Kış' isimli dokunaklı eser, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının yıldönümünde dinleyicilerle buluştu.

“Saygımızı ifade etmek adına özel bir eser hazırladık”

Grup adına açıklamalarda bulunan Muhammed Dikcal, “Bugün, vefatının 15. Seneyi Devriyesinde Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Grup Anka olarak, şehidimize ve bıraktığı hatıralara olan saygımızı ifade etmek adına, özel bir eser hazırladık. Bu eseri öncelikle kıymetli ailesine, sonra tüm sevenlerine ve ülkemize adıyoruz. ‘Kara Kış’, sadece bir türkü değil, aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir figürün anısını yaşatma çabasının bir parçasıdır ve Muhsin Başkan, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir dava adamıydı. Ülkesi ve inancı için mücadele etti. Milletine hizmet uğruna adeta canından geçti. Onun emaneti olan bu davayı korumak ve yüceltmek için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Muhsin Yazıcıoğlu’nun anısını yaşatmak bizim için bir borçtur”

Dikcal açıklamasının devamında, “Acımız hala taze ve adaletin sağlanması için sabırsızlanıyoruz. Bu elim olayın faillerinin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini ve en ağır cezaya çarptırılmalarını umuyoruz. Milletimizin huzurunu sağlamak, şehit başkanımızın ruhunu şad etmek için adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısını yaşatmak, onun izinden gitmek ve yarım kalan davası için mücadele etmek bizim için bir borçtur. Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz ve davamızla birlikte ülkemizi daha güçlü, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacağız. Ruhun şad olsun başkanımız. Seni asla unutmayacağız” şeklinde konuştu. Klip, Grup Anka’nın dijital ve sosyal medya platformları üzerinde yayınlandı.

İHA