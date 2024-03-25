“TÜM CHP’LİLERİN OYUNA TALİBİM”

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural ve CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ile Gebze ve seçim üzerine çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Türel, Gebze için birlik zamanı olduğunu ifade ederek, tüm CHP’lilerin oyuna talip olduğunu söyledi. Vural, Türel ve Orhan karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra birbirlerine teşekkür ettiler. Gökhan Orhan ise Mustafa Türel’e çıktığı adaylık yolunda başarılar diledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Saadet Partisi Gebze Belediye başkan adayı Mustafa Türel, geçmişte CHP ile iyi bir seçim ittifakı yaptıklarını ifade ederek başarılı bir sonuç doğurduğunu ileri sürdü. Türel; “Aynı birlikteliğin bugün tabanda da devam etmesini diliyoruz. Gebze’de CHP’nin belediye başkan adayı yok ve hepsinin oylarına talibiz. Bazı CHP’lilerin TİP’e oy vereceği söyleniyor ama bu sayının fazla olacağını sanmıyorum. TİP Genel Başkanı Erkan Baş 1 Nisan’dan sonra Gebze’de olmayacak ama biz yine burada olacak ve yüz-yüze bakacağız. Gebze’nin geleceği için Gebze’de yaşayanlar olarak güç birliği yapmalıyız. Seçimler bu açıdan da çok önemli. Bunun için de Gebze’de CHP seçmeninin desteğine ihtiyacımız var. Bu desteği sahada fazlası ile gördük ve kendisini Gebzeli hisseden her CHP’linin açık desteğini aldık. Umarım bu sonuç sandıklara da yansır. Böyle bir sonuç hem bizi hem de Gebze’yi çok mutlu eder” diye konuştu.