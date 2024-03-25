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TÜREL, KARASIZLARI SANDIĞA DAVET ETTİ

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, seçimlere sadece birkaç gün kalmasına rağmen kararsız seçmenin fazla olduğunu ifade ederek, “Herkes sorumlu bir vatandaş olarak sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı” dedi.

TÜREL, KARASIZLARI SANDIĞA DAVET ETTİ

25 Mart 2024 Pazartesi 22:55


Saadet Partisi Gebze Belediye başkan adayı Mustafa Türel, seçim çalışmalarını Gebze’nin her bölgesinde devam ettiriyor. Gittiği her yerde yaşlı genç, kadın, erkek demeden sorunları dinleyen Türel, çözümün Milli Görüş belediyeciliğinde olduğunu ifade etti. Özellikle gençlerden büyük ilgi gördüğünü ve gençlerin sorgulayarak oy verdiğini ifade eden Türel, büyük çoğunluğunun da Saadet Partisi’ne yönelmesi bizi mutlu ediyor” dedi. Saadet Partisi’ne oy verecek gençlerin partideki eksikleri eleştirmesinin de sevindirici olduğunu söyleyen Türel; “Böyle gençlik istiyoruz, hem bize oy vereceğini söylüyor, hem de partimizdeki eksikleri de yüzümüze karşı söylüyorlar. Bu gençlerin sayılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi. 

KARASIZLARI SAADET PARTİSİ VE SANDIĞA DAVET ETTİ

Özellikle iktidarın yaptığı yanlış uygulamalara tepki gösteren çok sayıda seçmenin kararsız olduğunu ve sandığa gitmeyi düşünmediğini de ifade eden Türel, bunun yanlış olduğunu söyledi. Bunun da iktidar partisine yarayacağını hatırlatan Saadet Partisi Gebze Belediye başkan adayı Mustafa Türel; “Her duyarlı vatandaşın mutlaka sandığa giderek oyunu kullanması gerekir. Birilerine kızıp oy kullanmamak pireye kızarak yorgan yakmaya benzer. Oy kullanma işi tamamen bir vatandaşlık görevidir. Tüm kararsız seçmenleri sandığa gitmeye ve Saadet Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum. Hem oyumuzu verelim hem de güçlü bir Saadet Partisi ile eksiklerle birlikte mücadele edelim” diye konuştu. 


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