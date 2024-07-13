2025 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 – İsviçre: 2

Öne Çıkan Haberler

Pençe-Kilit Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören Düzenlendi

Distribütörlük Anlaşması Yaptığı Şirket Paravan Çıktı, 8 Milyon Lirasından Oldu

Çelik Kolye Modelleri: Dayanıklılık ve Şıklık Neden Bu Kadar Önemli?

Distribütörlük Anlaşması Yaptığı Şirket Paravan Çıktı, 8 Milyon Lirasından Oldu

12 İlçede Aşure Dağıtılacak