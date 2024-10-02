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41. Kocaeli Rallisi heyecanına geri sayım

Kocaeli'de 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41. Kocaeli Rallisi'nde 120 sporcu adrenalini zirveye taşıyacak.

41. Kocaeli Rallisi heyecanına geri sayım

02 Ekim 2024 Çarşamba 15:59

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü iş birliğinde 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41. Kocaeli Rallisi 3 gün boyunca coşku ve heyecanı zirveye taşıyacak. Otomobil sporlarının en önemli organizasyonları arasında yer alan 41. Kocaeli Rallisi'nde 60 otomobil ve 120 sporcu mücadele edecek. Sporcular arasında Kocaeli Büyükşehir tarafından desteklenen Türkiye Şampiyonu Ahmet Keskin ile Avrupa'nın şu anda yarışan tek engelli kadın ralli pilotu olan Kübra Keskin de yer alıyor. 
 4 Ekim Cuma günü saat 17.00'de İzmit Kent Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayacak organizasyonda ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 406 kilometre olan 9 özel etapta mücadeleleriyle Türkiye'nin en iyi pilotu olmak için tüm yeteneklerini sergileyerek tozu dumana katacak. Ralli merkezi ve servis alanı olarak Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı şampiyonada toplam 15 kategoride yarışlar yapılacak. İzmit-Kandıra-Derince sınırları içerisinde gerçekleştirilecek yarışların ardından organizasyonun ilk günü saat 18.35'te Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek seyirci özel etabıyla sona erecek. Ekipler 6 Ekim Pazar günü Körfez Yarış Pisti'ndeki varış podyumuna ulaşarak ralliyi noktalayacak. Şampiyona saat 15.45'te Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak ödül töreniyle birlikte sona erecek. 


İHA
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