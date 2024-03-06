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68 Kuşağı Genç Karma Futbolcuları yıllar sonra bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "68 Kuşağı Genç Karma Futbolcuları" ile bir araya geldi.

68 Kuşağı Genç Karma Futbolcuları yıllar sonra bir araya geldi

06 Mart 2024 Çarşamba 09:40

  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 68 Kuşağı Genç Karma Futbolcularını Gülümse Kafe’de gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde ağırladı. Kocaelispor eski sporcularından Hüseyin Çakmak öncülüğünde bir araya gelen topluluk, ev sahipliğinden dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Programa dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Hürriyet, “Kocaelispor’umuzun değerli isimlerinden Hüseyin Çakmak öncülüğünde bir araya gelen '68 Kuşağı Genç Karma Futbolcuları' ile bu sabah Gülümse Kafe’mizde bir araya geldik. Kentimizin kıymetli çınarlarıyla bir araya gelmek benim için çok değerliydi” ifadelerini kullandı. 


İHA
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