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Altın kemeri Büyükakın takdim etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde rakibi Mustafa Taş’ı yenerek başpehlivan olan Orhan Okulu’ya altın kemerini taktı, tebrik etti.

Altın kemeri Büyükakın takdim etti

16 Haziran 2025 Pazartesi 09:33

 KIYASIYA MÜCADELEYE SAHNE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl ‘Hocaların Hocası’ unvanıyla tanınan şampiyon güreşçimiz Ramiz Kahveciler adına gerçekleştirilen 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin final müsabakaları kıyasıya rekabete sahne oldu. ‘Kırkpınar'ın provası’ olarak adlandırılan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin finalinde Orhan Okulu ve Mustafa Taş şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Sonucu merakla beklenen final mücadelesinde Orhan Okulu, 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

 

ÇEYREK VE YARI FİNALLER NEFES KESTİ

Türk kültürünün önemli değerlerinden, ata sporu yağlı güreşlere her zaman sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir, 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 73'ü başpehlivan, 98'i başaltı, 113'ü büyük orta olmak üzere 1600 güreşçiyi İzmit Atletizm Pisti’nde buluşturdu. Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla önce kol bağladı. Daha sonra cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Güreşlerin çeyrek final müsabakalarında Ali Gürbüz, Yıldıray Akın’ı; Mustafa Taş, Yunus Emre Yaman’ı; Ali İhsan Batmaz, Tolga Turan’ı; Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek’i yendi. Zorlu geçen yarı final müsabakalarında ise Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz’ı; Mustafa Taş, Ali Gürbüz’ü yenerek finale adlarını yazdırdı.

 

ALTIN KEMERİ BAŞKAN BÜYÜKAKIN TAKTI

Uzun ve zorlu final müsabakasında Orhan Okulu, Mustafa Taş’a karşı galip gelerek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde Kocaeli’ne özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi oldu. Ödül töreninde Orhan Okulu, Mustafa Taş, Ali Gürbüz ve Ali İhsan Batmaz’a madalya ve kupaları takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, altın kemeri başpehlivan Orhan Okulu’ya taktı. ‘Hocaların Hocası’ unvanıyla tanınan şampiyon güreşçimiz Ramiz Kahveciler de Okulu’ya altın madalyasını takdim etti. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı ile Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü de yağlı güreş finallerine katıldı.

(Erkan ERENLER)

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