Başiskele Su Sporları Merkezi açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası tamamlanan, Türkiye’ye örnek olacak Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açılıyor.

SU SPORLARI KOCAELİ’NDE YAYGINLAŞIYOR

Kocaeli sahillerinde hayata geçirdiği dev yatırımlar ile kentin spor kültürünü ve marka değerini yükseltmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, su sporlarına verdiği desteklerle büyük bir vizyon ortaya koyuyor. Kocaeli’nin su sporlarında öncü bir il olmasının önünü açan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, şehri denizle bütünleştirme vizyonunu ön planda tutarak Körfez’i uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapan bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor ve su sporlarını Kocaeli genelinde yaygınlaştırmaya önem veriyor.

SU SPORLARI EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYOR

Kocaeli Büyükşehir, Başiskele Karşıyaka Sahili’nde yapımı tamamlanan Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’ni 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açıyor. Su sporları festivali ile gerçekleştirilecek eğitim merkezinin açılışına kent protokolü ile Kocaeli’de bulunan yelken ve kürek kulüpleri de katılım gösterecek. Festival kapsamında alanda deniz kanosu, deniz küreği, dragon boat, plaj voleybolu, halat çekme, dev jenga, penaltı yarışması, kürek ergometre deneyimi ve su savaşları gibi etkinlikler düzenlenecek.

TESİS TAM DONANIMLI OLARAK İNŞA EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi toplam 2 bin 109 metrekarelik alanda hizmet verecek. Tesis içerisinde kapalı kürek ve kano kayıkhanesi, kapalı yelken kayıkhanesi, 4 soyunma odası, 7 kulüp odası, 1 kafeterya, 1 spor salonu, 2 mescit, 2 WC ve 1 derslik bulunuyor. Tesiste ilimizde faaliyet gösteren su sporları kulüplerinin yanında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü kano, kürek ve yelken branşlarında faaliyet gösterecek.

KOCAELİ’Nİ PROFESYONEL BİR KONUMA TAŞIYACAK

Kocaeli sahillerinde düzenlediği uluslararası şampiyona ve turnuvalarla ülke sporunun gelişimine büyük katkılar sağlayan Büyükşehir Belediyesi, su sporları noktasında şehri denizle bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesisi daha Kocaeli’ne kazandırmanın gururunu yaşıyor. İnşa edilen Başiskele Su Sporları Eğitim Merkezi’nde birçok yelken ve deniz küreği sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak.



(Ömer İLGEÇ)