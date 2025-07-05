Başiskele'de dağ koşusu heyecanı yaşandı Kocaeli'de düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmaları Arası Dağ Koşuları ligi 1. Kademe Yarışmaları'nda 115 sporcu 8 kategoride kıyasıya mücadele etti.

05 Temmuz 2025 Cumartesi 10:08