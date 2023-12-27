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Başkan Bıyık: "Sporu Geniş Kesimlere Yaydık"

Sporcularla buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak gençleri ve sporu çok önemsiyoruz

Başkan Bıyık: "Sporu Geniş Kesimlere Yaydık"

27 Aralık 2023 Çarşamba 13:27

 Eğitim ve Spor Kulübümüzü daha da geliştirerek 2 olan branşımızı 13 branşa çıkardık ve sporu daha geniş kesimlere yaydık" dedi.   
 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik Koridoru Projesi kapsamında gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımını ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık, genç sporcularla sohbet edip taleplerini dinledi. Gençlerin her zaman elinden tutacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle yol yürümeye devam edeceklerini söyledi. 
 Darıca'yı spor kenti yapmak için çalıştıklarını ve her branşta gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için imkanları seferber ettiklerini ifade eden Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak gençleri ve sporu çok önemsiyoruz. Eğitim ve Spor Kulübümüzü daha da geliştirerek 2 olan branşımızı 13 branşa çıkardık ve sporu daha geniş kesimlere yaydık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda toplam 700’e yakın madalya kazandık. Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra Avrupa ve Dünya şampiyonlukları kazanan bir kulüp haline geldik. Bunu da bizim çocuklar dediğimiz kendi gençlerimizle birlikte başardık" dedi. 
  Gençlerin elinden tutmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'yı sporda marka bir şehir yapacaksak bunu sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizle birlikte yapacağız. Bizler spor yapmak kendini geliştirmek isteyen gençlerin elinden tutmaya, imkanlarımızı sizler için seferber etmeye devam edeceğiz. Darıca’da bugün 50’nin üzerinde milli sporcumuz milli formayla ilçemizi ve ülkemizi temsil ediyor. Bizim çocuklara her zaman güveneceğiz. Biliyoruz ki imkan verildiğinde bizim gençlerimiz her şeyin en güzelini yaparak başarılı olacaktır" diye konuştu. 
                          


İHA
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